[VIDÉO] La danse lascive de Céline Dion dans une tenue révélatrice

Les Français qui ont assisté au spectacle de Céline Dion à Bordeaux, jeudi dernier, se souviendront longtemps de la performance de la diva québécoise.

Une publication partagée par @fionadeforet le 1 Juil. 2017 à 15h18 PDT

Vêtue d’une combinaison ajustée de couleur chair et ornée de paillettes noires, l’artiste internationale a offert une routine sensuelle sur la chanson Le Ballet.

Nicolas Jebran

Définitivement, cette tenue imaginée par le créateur Nicolas Jebran était un choix judicuieux pour exécuter les mouvements sensuels de la chorégraphie.

Une publication partagée par TheDionsFamily (@thedionsfamily) le 30 Juin 2017 à 8h45 PDT

«On ne laisse pas Céline dans un coin»

Accompagnée sur scène d’un danseur bien musclé qui ressemblait étrangement à Patrick Swayze dans Dirty Dancing, Céline a enchaîné les mouvements d’une danse lascive avec son partenaire. Une scène qui a charmé définitivement le public.

Une publication partagée par Javier (@javichudion) le 1 Juil. 2017 à 13h39 PDT

Ce n’est pas la première fois que Céline ose la sensualité. Lors de la première version de spectacle en résidence permanente à Las Vegas, l’interprète de My Heart Will Go On se produisait sur scène avec des danseurs torses nus sur le tube Seduces Me.

À 49 ans, Céline a une fois de plus prouvé qu’elle faisait ce qu’elle veut.