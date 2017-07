Vie et mort d’un politicien playboy

La vie, comme la mort, de John F. Kennedy a fait couler beaucoup d’encre. Surtout sa mort, où les spéculations les plus loufoques ont circulé, pour mieux camoufler le complot de son assassinat ourdi par les milieux contre-révolutionnaires cubains associés à la mafia américaine, qui voyaient d’un mauvais œil la tentative de rapprochement du dirigeant de la Maison-Blanche avec le jeune gouvernement révolutionnaire installé à La Havane.

Les nombreuses enquêtes qui se sont succédé depuis le 22 novembre 1963 pour tenter d’élucider l’assassinat du 35e président des États-Unis ont fait oublier le côté sombre et donjuanesque de ce Kennedy, qui a personnifié mieux que quiconque l’union du sexe et du ­pouvoir. Pour l’auteur de cet ouvrage, JFK ne serait ni plus ni moins qu’un « malade sexuel, prisonnier d’une ­addiction liée aux effets secondaires des médications massives et autres cocktails de drogue qu’il absorbe ­quotidiennement pour ­calmer ses douleurs. »

Photo courtoisie

Un homme à femmes compulsif

D’autres diront de lui qu’il est certes « un homme à femmes compulsif », mais que sa position à la tête d’un État confronté à tous les périls, dont celui d’une possible guerre nucléaire, justifie ce genre de comportement excessif. Curieusement, aucun scandale sexuel ne viendra troubler son bref mandat, alors que tout le monde – surtout les services secrets et les journalistes – connaissait la double vie qu’il menait.

JFK a de qui tenir, son père étant un don Juan invétéré. Celui-ci lui a enseigné, dès son adolescence, que « la conquête du sexe féminin » va de soi. Grâce à papa, il est indépendant de fortune et peut donc se consacrer à ses activités favorites, propices aux aventures sexuelles.

Libertinage et liaisons

Kennedy n’est pas très ­sélectif, on ­pourrait même dire qu’il les adore toutes, des stars du cinéma comme ­Marilyn ­Monroe ou Marlene ­Dietrich aux secrétaires et prostituées, des hôtesses de l’air et mannequins aux femmes de la haute société. Il ­maintiendra pendant quelques années une relation extra-conjugale avec Judy Campbell, qui fréquente au même moment deux capos de la mafia italienne, Giancana et Rosselli. Son mariage avec Jacqueline Bouvier, qui est photographe-enquêtrice au moment de sa rencontre avec JFK, ne fait pas le poids face à tant ­d’infidélités ­chroniques. Il la ­trompera même ­pendant sa lune de miel à Acapulco. Elle réalisera très tôt que « le libertinage et les liaisons à répétition sont la véritable nature de son époux » et elle cherchera à s’en accommoder tant bien que mal.

S’il faut en croire l’auteur, JFK aurait passé presque tout son mandat ­présidentiel dans des sex-parties aux quatre coins du vaste pays, et même dans l’avion présidentiel, l’Air Force One. On ne compte plus ses maîtresses d’un soir ou celles qu’il a fréquentées plus ou moins assidûment, au gré de ses déplacements à travers les États-Unis.

Un journal à potins

Je me demande cependant où il prenait le temps de gouverner. Nous sommes pourtant en pleine guerre froide, il y avait eu l’invasion de la baie des Cochons, en 1961, et la crise des missiles à Cuba, l’année suivante, mais rien de tout cela ne transpire dans ce curieux ouvrage qui s’apparente finalement à un journal à potins sur plus de 200 pages. Presque aucune référence à ­propos des faits ­mentionnés ci-dessus, des ­conversations privées, du name-dropping, des ouï-dire qu’on affirme sur le ton le plus sérieux qui soit. Dommage. On se serait attendu à mieux. Surtout en cette période trouble où la plus grande ­puissance militaire de l’époque avait vu un gouvernement révolutionnaire s’installer à moins de 150 kilomètres de ses côtes.

Sa dernière maîtresse, Mary ­Pinchot Mayer, avec qui JFK ­partageait de ­longues conversations sur le ­désarmement nucléaire et un ­possible rapprochement avec Cuba, sera ­sauvagement tuée moins d’un an après l’assassinat du ­président ­américain. On ne ­trouvera jamais son meurtrier et son journal ­personnel, où il est fait état de sa liaison avec Kennedy, sera détruit.

Le mystère demeure donc entier.