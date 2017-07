12 artistes féminines à voir cet été

Plusieurs artistes ont récemment dénoncé la faible présence des femmes au programme des festivals québécois. Alors que la saison des grands rassemblements bat son plein, Le Journal vous propose une liste d’endroits où voir des artistes féminines en spectacle cet été.

Dans une lettre publiée le 1er juin dernier, 136 musiciennes ont décrié le sexisme qui sévit dans l’industrie musicale, soulignant être sous-représentées à l’affiche des festivals. Parmi les signataires, on trouve notamment Ariane Moffatt, Les Sœurs Boulay, Safia Nolin, Ingrid St-Pierre, Klô Pelgag et Cœur de Pirate.

Le Journal a calculé les pourcentages d’hommes et de femmes à la programmation de plusieurs festivals importants de la province. Aucun ne frôle la parité. Le Festival de jazz, par exemple, comporte 73 % d’hommes et 27 % de femmes. Similairement, le Festival d’été de Québec compte 78 % d’hommes et 22 % de femmes.

Malgré cette forte présence masculine, les femmes ne sont pas totalement absentes. En voici 12 qu’on peut découvrir ou redécouvrir cet été.

Andréanne A. Malette

Photo Joël Lemay

Le concept original de sa tournée Feu de camp, une série de spectacles acoustiques présentés autour d’un feu, remporte un beau succès. Elle sera à Beaulac-Garthby le 7 juillet, à Eastman le 22, à Oka le 29, au camping Ste-Madeleine le 5 août, et le 10 août à Brossard.

Pour toutes les dates, visitez tourneefeudecamp.com.

Sarah Toussaint-Léveillée

Photo Joël Lemay

Avec deux albums aux critiques élogieuses en poche, la jeune auteure-compositrice et interprète charme son public avec sa musique pop folk et son humour. Elle sera en spectacle le 5 juillet à Montmagny, le 6 juillet au Festival d’été de Québec, les 8 et 11 à Montréal, ainsi qu’au Festif de Baie-St-Paul le 22.

Pour toutes les dates, visitez sarahtl.com.

Lydia Képinski

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

La jeune musicienne commence à se tailler une place de façon enviable dans l’industrie. Gagnante des Francouvertes, elle fait la route des festivals cet été. Elle sera le 6 juillet à Pointe-à-Callière, le 7 juillet au Festival d’été, le 8 au Festival Diapasaon de Laval, le 13 à Brossard et le 20 août au Festival des montgolfières de St-Jean-sur-Richelieu.

Pour toutes les dates, visitez lydiakepinski.com.

Safia Nolin

Photo Ben Pelosse

Surfant encore sur le succès de son premier album Limoilou et Reprises Vol. 1, la chanteuse se promène cet été aux quatre coins du Québec avec ses « chansons tristes » folk. Elle sera à l’Assomption les 26 et 27 juillet, le lendemain à Lac-Mégantic, le 4 août à Repentigny, le 26 août à Québec et le 8 septembre à Val-d’Or.

Pour toutes les dates, visitez safianolin.com.

Samuele

Photo courtoisie

Grande gagnante du Festival de la chanson de Granby, la fille de Gaston Mandeville, Samuele, a lancé son premier album Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent en avril dernier. Cette multi-instrumentiste qui n’a pas la langue dans sa poche attire déjà beaucoup l’attention. On peut notamment la voir ce jeudi au Sher Blues & Folk de Sherbrooke, vendredi au Festival d’été de Québec et le 13 juillet au S.A.M de Longueuil.

Pour toutes les dates : facebook.com/samuelemusique.

Laurence Nerbonne

Photo Agence QMI, TOMA ICZKOVITS

L’ancienne leader d’Hôtel Morphée a remporté un Juno dans la catégorie Album francophone de l’année pour son album XO, au printemps dernier. Dans ses remerciements, elle a mentionné être « heureuse d’être une femme et de produire [sa] musique », soulignant au passage être dans un milieu « favorisé et dominé par les hommes ».

Elle sera en spectacle le 20 juillet à Varennes, le 13 août à Mont-Laurier et le 17 à Amos.

Gabrielle Shonk

Photo Stevens LeBlanc

Connue du grand public grâce à La Voix en 2014 et maintenant signée chez Universal, Gabrielle Shonk est le nouveau visage de la musique indie folk pop. Elle présentera ses chansons en français et en anglais d’un album qui devrait sortir sous peu, un peu partout au Québec.

Ce ne sont rien d’autre que les Plaines d’Abraham qui l’attendent le 10 juillet prochain, au Festival d’été de Québec, en première partie de Lady Antebellum.

Elle sera également en spectacle les 5 et 6 juillet au Festival de jazz et le 9 à Ottawa.

Pour toutes les dates, visitez sa page Facebook.

Klô Pelgag

Photo courtoisie

Klô Pelgag est en pleine ascension. Elle vient de remporter le prix Félix-Leclerc de la chanson lors des dernières FrancoFolies de Montréal et son album L’étoile Thoracique s’est taillé une place sur la longue liste des prestigieux prix Polaris.

Avant une tournée en Europe et au Japon, et entre une escale aux FrancoFolies de Spa, en Belgique, la chanteuse présente La tournée Thoracique le 8 juillet au Saguenay, le 22 au Festif de Baie-Saint-Paul.

Pour toutes les dates, visitez klopelgag.com.

Ingrid St-Pierre

Photo Joël Lemay

Cet été, l’artiste donne vie aux chansons de son troisième album, Tokyo, en formule duo, dans le cadre de la tournée du ROSEQ, dont elle est une des porte-parole. Avec son conjoint, le musicien Liu-Kong Ha, elle part en tournée pour une vingtaine de dates.

Ingrid St-Pierre sera en spectacle le 16 juillet à Matane, 20 juillet à Lévis, le 29 juillet aux Îles-de-la-Madeleine, le 29 août au Festival en chansons de Petite-Vallée.

Pour toutes les dates : ingridstpierre.com.

Charlotte Cardin

Photo Joël Lemay

Avec Big Boy, son premier EP, Charlotte Cardin se fait remarquer partout où elle passe. Après trois soirs au Festival de jazz, elle sera au nouveau festival Mile Ex End Musique, le 3 septembre.

Pour toutes les dates, visitez charlottecardin.com.

Les Sœurs Boulay

Photo Joël Lemay

Le duo féminin a publié une lettre ouverte signée par 117 musiciennes, le 1er juin dernier, pour interpeller les intervenants de l’industrie à engager plus de femmes.

Les sœurs ont un été rempli de festivals. Elles seront en duo le 5 juillet au Festivoix de Trois-Rivières, le 6 juillet au Festival d’été de Québec pour le spectacle Desjardins, on l’aime-tu ! et le lendemain à l’Impérial Bell, le 14 juillet au Festival d’été de Maniwaki, le 21 à Laval, le 5 août à Chibougamau.

Pour connaître les nombreuses autres dates, visitez lessoeursboulay.com.