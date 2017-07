BOUCHARD, Claudette



Le 28 juin 2017, est décédée Claudette Bouchard, conjointe de Fernand Toutant.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants Monique (John), Nicole (Sylvain), Marc (Claudine), Carole (Richard) et Claude (Sonia), ses petits-enfants et son arrière-petit-fils, ses frères, soeurs et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi le 5 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le jeudi 6 juillet dès 9h à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 11h en la chapelle du salon.Au lieu de fleurs, un don à une oeuvre de charité de votre choix serait apprécié.