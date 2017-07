25 choses que vous ne saviez sûrement pas sur le film culte «Une ligue en jupons» pour ses 25 ans

Le film qui a fait connaître la ligue professionnelle de baseball féminin au grand public et qui a inspiré des générations de filles à jouer au baseball fête ses 25 ans cette année.

Voici 25 ans choses que vous ne saviez sûrement pas sur ce classique du cinéma:

1. Le film, A league of their own, a été traduit par La Ligue en Jupons au Québec, mais par Une équipe hors du commun en France.

2. Plus de 2000 femmes se seraient présentées aux auditions pour tenter de se tailler une place dans ce classique tourné en 1991.

3. Afin d’être choisies pour le film, les femmes devaient non seulement être bonnes actrices, mais elles devaient également réussir les qualifications de baseball.

4. Le rôle de Dottie devait originalement être tenu par Debra Winger, mais celle-ci s’est désistée quelques jours avant le début du tournage.

Capture d'écran

5. Le regretté Garry Marshall, qui joue Walter Harvey dans le film, est le frère de Penny Marshall, celle qui a réalisé A league of their own.

Capture d'écran

Le frangin, mort en 2016, est évidemment très connu pour avoir réalisé entre autres Pretty Woman et Happy days. Il s’est joint à la distribution d’Une ligue en jupons à la dernière minute, quand un acteur s’est lui aussi désisté.

6. Rosie O’Donnell voulait jouer le rôle de Marla

Comme Megan Cavanagh s’est finalement avérée l’actrice parfaite pour interpréter Marla, un nouveau rôle a été écrit pour O’donnell.

Capture d'écran

7. Selon l’équipe du film, c’est Rosie O’donnell qui était la meilleure joueuse de baseball, et de loin.

Capture d'écran

8. La pire? Madonna.

Capture d'écran

La chanteuse et actrice était tellement mauvaise (malgré les grands efforts de la starlette pour s’améliorer) que son personnage de Mae a dû être déplacé du troisième but à joueuse au champ centre.

9. Chaque actrice avait deux uniformes de baseball.

Un propre à enfiler pour les scènes d'avant-match, et un sale à enfiler pour le reste.

10. Rosie O’donnell lance vraiment deux balles à deux receveuses en même temps. À voir dans cette compilation d’images tournées en arrière-scène:

11. Pour Tom Hanks, participer à ce film était «comme un rêve».

Capture d'écran

L’acteur a déjà déclaré que de passer des journées sur le plateau à jouer au baseball sous le soleil, c’était le fantasme de plusieurs.

12. La réplique culte lancée par le coach, «There’s no crying in baseball» est maintenant classée en 54e position des meilleures répliques du American Film Institute.

13. On peut d’ailleurs encore trouver des centaines de produits dérivés de cette célèbre citation.

14. Paire-Davis, une des joueuses qui a inspiré le rôle de Dottie, le personnage principal joué par Geena Davis, a écrit ses mémoires.

Archives

Contrairement à son personnage qui n’a joué qu’une saison, Paire-Davis a joué 10 ans dans la ligue de baseball. Elle est morte à 88 ans, en 2013.

15. Les actrices ont joué énormément de parties de baseball pendant le tournage, que la réalisatrice s’assurait de filmer afin d’avoir assez d’extraits pour le montage.

16. Les figurantes dans la scène finale sont de vraies anciennes joueuses de la All-American Girls Professional Baseball League.

17. La production a fait appel à des actrices plus âgées pour jouer la version plus vieille des personnages, mais les actrices principales ont doublé leur voix.

18. En 2012, le film a été ajouté à la liste du National Film Registry de la bibliothèque du congrès des États-Unis.

19. Le film est sorti le 1er juillet 1992 et a vite atteint le sommet du box-office. Le film a engrangé plus de 130 millions US$.

20. La majorité des scènes ont été tournées à Evansville, en Indiana.

Capture d'écran

21. Le film a inspiré une minisérie diffusée sur CBS en 1993. Par contre, seulement cinq épisodes ont été diffusés.

22. Comme les heures de tournages étaient longues et qu’il faisait très chaud sous le soleil d’Indiana pour les centaines de figurants en vêtements d’époque, Rosie O’donnell et Tom Hanks se relayaient pour distraire la foule.

23. Malgré une température de plus de 40 degrés, les actrices portent toutes des ensembles de laine, comme le faisaient les joueuses dans les années 40.

Capture d'écran

24. Penny Marshall a déjà confirmé que les blessures que l’on peut voir sur les joueuses dans le film sont toutes de vraies marques douloureusement acquises par les actrices durant le tournage.

25. Les comédiennes auraient appris à glisser sur un tapis de glisse à eau, mais après que plusieurs d’entre elles se soient blessées, l’idée a été abandonnée.