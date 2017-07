600 dossiers non résolus à la SQ

Depuis plus de 50 ans, près de 600 dossiers non résolus sont entre les mains de la Sûreté du Québec (SQ). Pour résoudre ces enquêtes, elle fait appel à une escouade spéciale.

«On parle d'une équipe chevronnée d'enquêteurs, autant des crimes contre la personne et des crimes majeurs. Cette escouade bénéficie de l'aide de plus de 300 policiers dans des enquêtes, sur différents territoires de la Sûreté du Québec», a expliqué Ann Mathieu, porte-parole du corps policier.

Depuis la formation de cette escouade, en 2004, une cinquantaine de crimes ont pu être élucidés.

Revenir à l'endroit même d'un meurtre

Pour faire évoluer une enquête sur un dossier non résolu, la SQ déclenche à l'occasion des opérations de visibilité.

«C'est sûr qu’avec les années et avec le temps, il y a des dossiers qui vont se retrouver moins médiatisés. Par contre, ça ne veut pas dire que les enquêteurs ne travaillent pas. C'est important pour les familles et les gens de se rappeler qu'un dossier, même s'il est moins médiatisé, n'est pas moins important», a poursuivi Mme Mathieu.

Un des dossiers qui n'a pas été élucidé est celui de Sylvie Poirier, dont le corps a été retrouvé dans un fossé de Sainte-Hélène-de-Breakeyville, en 1985. La jeune femme était âgée de 25 ans. Elle a été agressée, puis assassinée. Son assaillant n'a jamais été retracé.

«Souvent, c'est sur le site même ou à proximité où l'événement est survenu. Puisque c'est l'endroit où les gens avaient l'habitude de circuler au moment où l'événement s'est produit qui fait en sorte que ça peut remémorer certains souvenirs.»

Lorsque le dossier est médiatisé à nouveau, le public peut amener la clé à une enquête. «Il y a souvent une information qui existe et qui fait en sorte que ça va venir changer la donne et mettre fin à un dossier qui date depuis plusieurs années», a ajouté la porte-parole du corps policier. «À une certaine époque, il y avait peut-être des gens qui n'étaient pas nécessairement prêts à divulguer une information. L'évolution de la vie fait en sorte qu'ils sont peut-être prêts à nous apporter l'information qu'il nous manque. C'est toujours une question de temps, mais le temps, c'est plus ou moins important puisque c'est la solution qui l'est», a conclu Mme Mathieu.