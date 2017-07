Bergevin n’oublie pas les «p’tits québécois»

Pour une deuxième année d’affilée, et une première fois dans l’histoire de l’équipe, le Canadien n’a repêché aucun joueur en provenance de la LHJMQ. En conférence de presse après l’annonce de la prolongation de contrat à Carey Price, Marc Bergevin a cherché à défendre ce triste bilan.

« Pour nous, c'est important les p'tits québécois, a mentionné Bergevin. Ça ne changera pas. C'est jusqu'il y a eu seulement neuf Québécois sur 217, moins de 4% de la cuvée de cette année. »

« Au repêchage de 2013, ils sont tous partis avant nous au premier tour, les (Anthony) Mantha, les (Frédérik) Gauthier, a-t-il continué. Cette année, il y en a un qu'on aimait bien (Zachary Lauzon) mais il est parti deux ou trois rangs avant nous. On a une liste et on fait le mieux pour l'organisation. Mais c'est certain que les Québécois sont toujours une priorité. Sauf qu’il y en a de moins en moins. »

L’an dernier, le CH avait les yeux sur le défenseur Samuel Girard, des Cataractes de Shawinigan. Quelques heures avant le repêchage, Bergevin a toutefois échangé les deux choix de deuxième tour de l’équipe aux Blackhawks de Chicago pour mettre la main sur Andrew Shaw. Les Predators de Nashville ont finalement sélectionné Girard au 2e tour avec le 47e choix au total.

À l’époque, il y avait une bonne vieille théorie disant qu’à talent égal, le Canadien prioriserait le joueur originaire du Québec. Est-ce que cette conception tient toujours la route ?

« Toujours, a répliqué Bergevin. Ça ne changera pas tant et aussi longtemps qu'on est ici. »

Sept en six ans

Depuis qu’il se retrouve dans le siège de directeur général de l’équipe, Bergevin a pigé à sept reprises dans la cour de la LHJMQ lors des six derniers repêchages.

Les Charles Hudon, Zachary Fucale, Sven Andrighetto, Martin Reway, Jérémy Grégoire, Daniel Audette et Simon Bourque ont tous été acquis via le repêchage. De ce groupe, Andrighetto se retrouve maintenant avec l’Avalanche du Colorado. Et Hudon est le seul qui est le plus proche d’un poste de régulier avec le grand club.

Alzner, une bonne prise

Sur un autre sujet, Bergevin se réjouissait de l’acquisition du défenseur Karl Alzner.

« C’est un joueur dont on sait exactement à quoi s’attendre de lui, a souligné le DG du CH. C’est un joueur défensif, l’un des meilleurs de la LNH. Alzner est un défenseur à caractère défensif, il tuera des punitions. Mais il n’aura jamais de gros chiffres. Il fait une bonne première passe et il surveille bien son territoire. »

Bergevin n’a pas fait de prédiction à savoir si l’équipe comptait utiliser Alzner avec Shea Weber ou Jeff Petry.

« Je ne sais pas s’il cadre bien avec Weber, je ne crois pas que je dois trouver un joueur pour jouer avec Weber, a-t-il affirmé. Je fais confiance à Claude Julien. Claude pourrait l’utiliser avec Weber en fin de match pour protéger une avance, comme il pourrait jouer avec Petry. Je sais qu’il sera un top quatre. »