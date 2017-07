Bien se préparer avant de passer à la douane

Beaucoup de Québécois s’apprêtent à quitter la province pour aller s'étendre sur les plages du Maine et s’arrêteront peut-être dans les boutiques de Plattsburgh ou de Burlington au retour.

Comment s’assurer que le retour au pays se déroule sans anicroche? Quel montant a-t-on le droit de dépenser pendant notre séjour sans payer de taxes? Comment peut-on accélérer notre passage à la douane?

L’agente des services frontaliers, Diana Maciel-Pereira, offre quelques conseils.

Prévoir

«Le premier conseil qu’on peut vous donner c’est de vérifier les heures d’achalandage et essayer de les éviter complètement, typiquement ce sont les journées de fin de semaine et les jours fériés à partir de 14h jusqu’à minuit parfois».

«Il y a aussi des outils qui peuvent nous aider, il y a l’application FrontiereCan qui peut nous aviser en temps réel du délai d’attende à un port frontalier spécifique».

Être prêt

Diana Maciel-Pereira suggère fortement d’avoir toute la documentation nécessaire déjà prête lorsqu’on arrive à la douane.

«Parfois les gens oublient d’avoir les passeports et les documents sur eux et les laissent dans le coffre de la voiture et ça cause des délais inutiles.»

«Si vous comptez apporter d’autre marchandise qui est contrôlée ou prohibée, comme des armes et certains aliments, ne prenez pas de chance et informez-vous à l’avance pour avoir toute la documentation en main.»

Achats

L’agente rappelle aussi qu’il est important de conserver toutes les factures justifiant les achats.

«Ça permet aussi d’établir la durée de votre séjour à l’extérieur puis au fond c’est de déclarer tout ce qui a été acheté ou reçu et que vous ramenez avec vous.»