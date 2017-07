Festival de jazz: de la volupté au disco

Hier soir, nous avons fait notre premier arrêt au Upstairs qui présente une carte des plus alléchante. Dans cette boîte de jazz qui respire le calme et la volupté, le trompettiste Jacques –Kuba Séguin nous fit oublier la pluie et le service pourri du transport en commun. Sous la forme du Litania Projekct qui fait le pont entre son pays d’origine (la Pologne) et la modernité nord-américaine, il avait aussi confié un fabuleux pianiste et compatriote : Krysztof Kobylinski. Avec le contrebassiste Dave Watts et le batteur Alain Bourgeois, le périple pouvait commencer. Très Clifford Brown, dans son approche, Jacques-Kuba tisse des liens, raconte des histoires, toujours avec cette sonorité parfois feutrée qui fait tout son charme. Contrairement ;a bien d’autres musiciens qui jouent pour eux, ignorant totalement le public, l’invité de la soirée maniait aussi bien l’humour que le talent de raconteur. Mais, notre découverte fut le pianiste polonais. Sur les traces de l’immense John Lewis (Modern Jazz Quartet), tout son univers fleurait bon les influences classiques (Erik Satie certainement, et le catalan Federico Mompou), avec une science de l’histoire de la note bleue. Un vrai régal, comme le fut cette soirée

Quand Montréal se fait disco



Après la plénitude, une grande fête de la musique nous attendait sur la place des festivals. Comme d’habitude, il y avait foule à perte de vue et le party pouvait commencer. Sur la scène gigantesque aux éclairages chatoyants, ça tonnait fort et je ne parle pas de l’orage en fin de soirée. Un grand orchestre complet, DJ Champion aux commandes, des danseurs et danseurs, le tout relayé par des chanteurs et chanteuses. Pour ce panorama musical qui célébrait en quelque sorte la musique canadienne, Men Without Hats a remporté « le pompon », tandis que Gardy Fury, Stéphanie Bédard, Radio-Radio, Munzon et Alan Prater ont bien servi. Par contre, je ne comprends pas pourquoi les concepteurs n’ont pas invité :



Nanette Workman



ou

Martin Stevens

Pour interpréter les chansons originales

Ce soir

À 18 h, scène extérieure

La saxophoniste Beth Mc Kenna et son grand orchestre

À 19 h 30 : salle Wilfrid-Pelletier

La La Land in Concert

Le film oscarisé avec l’Orchestre Métropolitain

À 21 h scène extérieure

Et 23 h

La chanteuse Betty Bonifassi..Lomax

Une voix prenante et l’histoire de l’esclavage