Fêter le 1er juillet

Le 1er juillet, j’ai fêté. Non, pas la fête du Canada. Ce n’est pas non plus un énième texte sur la fête du déménagement. J’ai fêté la loi 16. Cette loi qui, proposée par Claire Kirkland-Casgrain, a donné aux femmes mariées la possibilité de gérer leurs biens et de travailler. Depuis 1964, nous avons mis fin à l’incapacité juridique des femmes, 53 ans d’émancipation, ça se fête !

Vous trouvez que c’est un nombre étrange pour fêter ? Pas plus qu’un 150e qui, à l’époque, avait été accueilli avec une telle froideur par les provinces qu’on ne peut s’étonner du manque d’engouement pour cet anniversaire.

D’ailleurs cette année nous soulignons le 400e anniversaire de l’arrivée des premiers colons français, Marie Rollet et Louis Hébert. Même le premier ministre Couillard a souligné cette commémoration en les nommant personnages historiques. Tant qu’à fêter, je préfère choisir la thématique.

Stratégie féministe

Sans affirmer que la stratégie d’égalité femmes-hommes me donne le goût de célébrer, je dois dire que son dépôt m’a redonné un peu d’espoir. Nous pouvons continuer d’avancer. Fini les débats stériles sur qui est ou n’est pas féministe. Vivement de l’argent pour permettre aux regroupements de poursuivre leurs actions.

Cependant, 32 millions supplémentaires c’est peu considérant que les groupes ont subi, dans les dernières années, des compressions de plusieurs dizaines de millions de dollars des deux paliers gouvernementaux. Le gouvernement de Stephen Harper avait coupé les vivres à une dizaine de groupes qui ne s’en sont jamais remis.

Test électoral

Cette stratégie doit aussi s’accompagner d’un plan clair sur la présence des femmes dans l’espace public et en politique. Trop peu de candidates se présentent. Résultat, trop peu de femmes sont élues mairesses ou conseillères de ville au Québec. Les élections municipales de l’automne 2017 seront une belle occasion de passer de la parole et des stratégies aux actions concrètes.