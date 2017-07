La formation de l’Équipe nationale cubaine U-18

Les joueurs de l’Équipe nationale cubaine U-18 sont arrivés au Québec depuis vendredi soir. Depuis leur arrivée, ils ont assisté à des matchs du Midget AAA et de la Ligue de baseball junior Élite du Québec. Dimanche matin, je me suis rendu au magnifique terrain de baseball du Centre Claude-Robillard afin de les voir à l’œuvre dans le cadre de leur entraînement matinal. Croyez-moi, ils sont excitants ! Leurs matchs contre les formations de LBJEQ commencent ce soir à LaSalle.

Photo courtoisie

Pour plusieurs des membres de l’Équipe nationale, c’est leur première visite en Amérique du Nord.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Le receveur Alfredo Fagrada et le joueur de premier-but Michel Triana, qui ont participé aux derniers Jeux panaméricains, entourent Loidel Chapelli qui a remporté l’an dernier le titre de joueur le plus utile à son équipe lors de la Classique mondiale U-16, et le gérant de l’Équipe nationale, Alexis Martinez.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Le directeur-gérant des Cards de LaSalle, Milton Lopez, est en compagnie d’Alexis Martinez, gérant de l’Équipe nationale, de Pedro Antonio Lam, l’un des directeurs de la Fédération sportive cubaine, et d’Antoine Desrosiers, de Baseball Québec.

Photo courtoisie

Les joueurs ont été bien accueillis à leur résidence. Sur la photo : Alfredo Fagrada, Rafael Sanchez, Bryan Chi et Yuri Fernandez.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Parmi les joueurs de l’Équipe nationale cubaine junior, il y a Victor Mesa Jr qu’on voit sur la photo. Le joueur de 15 ans est le fils du légendaire joueur de baseball cubain Victor Mesa, qui a remporté une médaille d’or aux Jeux olympiques de 1992. Il a aussi été le gérant de Cuba lors de la Classique de baseball mondiale en 2013.

Photo courtoisie

Costa Anagnostopoulos, propriétaire de la brasserie Coin du Métro, qu’on voit ici entouré des jeunes Cubains, Jorge Benavides et Victor Mesa Jr, était l’hôte de l’équipe cubaine. Comme il l’a souligné, les fruits étaient très populaires, mais la consommation d’alcool était interdite.