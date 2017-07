La vraie valeur de Radulov

Si la rumeur voulant que le Canadien ait déposé une offre de 25 M$ échelonnée sur quatre ans à Alexander Radulov est vraie, Marc Bergevin est allé à la limite du bon sens.

Je sais. Vous aimez Radulov. Vous appréciez l’effort qu’il déploie à chacune de ses présences sur la surface de jeu. Vous avez applaudi ses feintes magistrales, l’hiver dernier, mais, en fin de compte, il a récolté 54 points.

Est-ce que ça justifie une entente de cinq ou six ans à raison de 7 M$ par saison ? Absolument pas.

Mais auriez-vous parié que Radulov, en fin d’après-midi, hier, n’aurait pas encore trouvé preneur ? On a parlé d’une négociation avec les Stars de Dallas. Puis, on a avancé que les Panthers de la Floride ont fait des présentations. Il y a quelques jours, on croyait que plusieurs formations viendraient frapper à la porte du joueur russe.

Et, pourtant, l’offre du Canadien était encore à l’étude par le clan Radulov.

Pas d’ultimatum, mais...

Une situation qui laisse croire qu’on espère que cette offre sera améliorée par une autre formation ?

Bergevin, qui analysera la situation aujourd’hui, n’a peut-être pas servi un ultimatum à Radulov mais il veut savoir rapidement quelle décision il prendra. Il a d’autres chats à fouetter, notamment améliorer l’attaque et il y a le dossier Carey Price.

Au sujet d’Andreï Markov qui reluque une entente de deux ans, c’est là que ça se complique. Deux ans, mais à quel prix ? Quand on approche la quarantaine, on n’a plus le même pouvoir de négociation. On reconnaît sa valeur, on sait ce qu’il peut apporter à l’attaque massive, mais l’organisation doit aussi s’adapter au nouveau style de la Ligue nationale, la vitesse, et elle doit du même coup apporter les ajustements qui s’imposent. Peut-être que Markov devrait s’inspirer de la décision de Joe Thornton de rester avec les Sharks de San Jose.