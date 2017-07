Le jour où j'ai été un anarchiste

À l’occasion du premier juillet, la Convergence des luttes anticapitalistes (CLAC) appelait à perturber le 150e anniversaire du Canada et nous invitait à arracher tous les unifoliés et les fleurdelisés croisés sur notre passage. «Vous pouvez venir à notre manifestation et vous pouvez en plus faire d'autres actions», insinuait le communiqué de l’organisation créée en 2011 qui n’a jamais hésité à recourir à la violence pour «combattre le capitalisme.» Finalement, la révolution qu’on nous avait promise sera finalement tranquille, très tranquille...

Il est 10H30 lorsque j’arrive à la Place d’Armes dans le Vieux-Montréal. La manifestation est censée commencer à 11h, mais je me dis que je vais profiter de mon avance pour me familiariser avec le groupe. Finalement, quinze minutes avant le début des hostilités, il n’y a toujours personne avec qui sympathiser, mis à part les policiers et les médias qui font le guet depuis un bon moment déjà en attendant le «samedi de la matraque.»

Il est 11H tapant lorsque les premiers manifestants se pointent le bout du nez. Avec ma chemise carreautée, mes shorts déchirés et mon bandana, acheté la veille au Village des valeurs, je réussis à passer incognito et à tenir, moi aussi, un bout de la gigantesque affiche noire sur laquelle on peut lire «fu*k le colonialisme».

«On attend d’autre monde avant de partir», me souffle l’une des manifestantes. Après une demi-heure d’attente, force est d’admettre que très peu de gens se sont greffés à notre groupe d’à peine une vingtaine de manifestants de tous âges.

Autour de 11H30, nous nous déplaçons vers le Vieux-Port. «Le gouvernement prévoit dépenser 500 millions de dollars en 2017 pour célébrer fièrement le colonialisme, l’impérialisme et le racisme qui marquent l’histoire de ce pays», scande, dans le mégaphone, Sophie*, qui fait office de leader pour l’occasion. Choqués que l’on s’attaque de la sorte au «plus meilleur pays du monde», trois jeunes Ontariens nous envoient leur doigt d’honneur bien senti en nous criant «Go fu*k yourself», la bouche déjà pâteuse, malgré l’heure hâtive.

Leur «love-in» n’émeut pas Sophie plus qu’il faut. Elle n’a certes pas le charisme de Che Guevara, mais nul ne peut douter de sa conviction à toute épreuve. «Notre gouvernement garde toujours une vision raciste face aux nouveaux et nouvelles immigrantEs», poursuit-elle, à la tête d'un cortège qui est pourtant blanc nomme neige. Ironiquement, une personne issue des communautés racisées (c’est le terme que privilégie la CLAC pour désigner les communautés culturelles) est venue contre-manifester arborant fièrement un t-shirt à l’effigie du blogue d’extrême-droite The Rebel et une casquette sur laquelle il est inscrit «Make Canada great again.»

Face à l’essoufflement de ses troupes, visiblement découragées d’être en si petit nombre, Sophie pousse au porte-voix quelques slogans qui se veulent rassembleurs. «Ni patrie, ni État, ni Québec, ni Canada», «La police au service des riches et des fascistes», «Immigrants still, fascists out», répète-t-on, jusqu’à en être aliénés. Je doute que la horde de touristes asiatiques qui afflue dans le Vieux-Montréal pour la Fête du Canada comprenne notre message. Ça ne les empêche pas de nous immortaliser en photo à chaque coin de rue où l’on passe.

Grand parleur, p'tit faiseur

Deux heures s’écoulent lorsque nous nous arrêtons brusquement au coin des rues Ontario et Berri : «On vient de m’apprendre qu’on a réussi à prendre le contrôle d’un poste frontalier», annonce en grande pompe un manifestant sous les applaudissements des quelques courageux à ne pas être encore entrés chez eux, malgré la pluie de plus en plus battante.

On se dirige alors vers le Carré Saint-Louis où l’extrême-droite québécoise organise, elle aussi, un rassemblement contre la Fête du Canada. Si certains membres de la CLAC souhaitent aller perturber l’évènement, ils se rendent vite à l’évidence: nous ne sommes plus assez nombreux pour faire face à la vingtaine d’ultranationalistes qui salivent déjà à l’idée de nous faire la peau.

La manifestation prend donc fin dans l’indifférence au métro Sherbrooke, devant le regard agressif des policiers, visiblement déçus de ne pas avoir eu à utiliser leur poivre de Cayenne. L’époque des grands dérapages, dont la CLAC avait l’habitude lors du «Printemps érable», semble bien loin. La grande révolution anticapitaliste/ antifasciste/ antiraciste/ anti-patriarcat/ anti-hétéronormative [...] devra patienter.

*Nom fictif