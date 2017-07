Les Américains, surtout les femmes, sont réticents à se retrouver seuls avec une personne du sexe opposé autre que leur conjoint

NEW YORK – Une majorité de femmes américaines trouvent inapproprié de prendre un verre ou de souper avec un homme autre que leur conjoint, indique un sondage réalisé pour le compte du New York Times.

Selon l’étude menée par la firme Morning Consult, 60 % des femmes interrogées considèrent qu’il n’est pas approprié de prendre un verre avec un autre homme, alors que 53 % pensent la même chose lorsqu’il est question de partager un souper avec un homme autre que leur mari ou conjoint.

Manger le midi avec un autre homme que leur mari, être dans une voiture avec un autre homme et tenir une réunion de travail avec un autre homme, des cas de figure proposés par le sondeur, sont des situations plus acceptables pour les femmes ayant répondu au sondage. Ainsi, 44 % des répondantes trouvent inapproprié de manger le midi avec une personne de l’autre sexe autre que leur conjoint, 38 % jugent inapproprié d’être dans la même voiture qu’une telle personne et 25 % considèrent inapproprié de tenir une réunion de travail avec un homme autre que le leur.

Chez les hommes, la réticence est moins marquée que chez les femmes, mais est quand même présente. Prendre un verre avec une autre femme que la leur est jugé inapproprié par 48 % des répondants masculins. Souper avec une autre femme est considéré inapproprié à 45 %. Et prendre le lunch, à 36 %.

Être dans la même voiture qu’une autre femme que leur femme est jugé inapproprié par 29 % des hommes ayant répondu aux questions du sondeur, et, pour ce qui est de tenir une réunion avec une collègue femme, 22 % ont déclaré qu’il s’agit d’une situation inappropriée.

Le New York Times souligne, dans un article sur ce sondage dans son édition de dimanche, que ces résultats mettent en contexte la déclaration de 2002 du vice-président américain, Mike Pence, ramenée dans l’actualité plus tôt cette année, voulant qu’il ne mange pas avec d’autres femmes que la sienne et qu’il ne participe pas à des événements où il y a de l’alcool en l’absence de sa femme. Plusieurs l’avaient qualifié de vieux jeu en apprenant qu’il avait tenu ces propos.

Le sondage a été réalisé au mois de mai auprès de 5300 personnes.