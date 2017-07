Les avions d’Hydro seraient cédés à une nouvelle compagnie aérienne

Le gouvernement Couillard songe à céder les avions d’Hydro-Québec à une nouvelle compagnie aérienne qui pourrait être lancée dès septembre, offrir des prix qui défient toute concurrence... et violer les accords commerciaux avec les autres provinces et l’Europe, a appris Le Journal.

« Projet Lindberg. » C’est le nom de code de la nouvelle entreprise que souhaite mettre sur pied le promoteur Serge Larivière, le propriétaire de l’aéroport international de Mont-Tremblant, qui n’a toutefois jamais dirigé de société aérienne.

Son but : créer une nouvelle compagnie québécoise de transport aérien régional à faible coût entre Montréal, Québec et diverses destinations, de Rouyn-Noranda à Bagotville en passant par Wabush, Gaspé et Mont-Joli.

Le prix du billet serait de 50 % à 78 % moins cher que ce qu’offrent actuellement ses concurrents, selon la gamme de prix obtenue par Le Journal.

Québec devrait par contre injecter 45 millions $ dans le projet pour assurer sa viabilité, soit 25 M$ pour le démarrage et 20 M$ pour la mise en place d’infrastructures. Des investissements totaux de 110 M$ seraient nécessaires pour lancer la compagnie.

« Sérieux inconfort »

Le projet suscite toutefois un « sérieux inconfort » au sein du gouvernement et d’Hydro-Québec, même si le ministère de l’Économie et sa ministre, Dominique Anglade, appuient « complètement » ce projet.

C’est que le plan d’affaires de M. Larivière nécessite qu’il mette la main sur les trois avions d’Hydro-Québec, que la société d’État emploie pour le transport de travailleurs vers la Baie-James et La Romaine. En échange, il s’offre de transporter ces employés pour les 10 prochaines années.

L’entente serait conclue sans appel d’offres, ce qui « contrevient aux accords commerciaux » et pourrait prêter flanc à des accusations de favoritisme. On s’inquiète également des relations avec les Inuits et les Cris en raison des territoires desservis et d’impacts sur des contrats existant depuis des années avec Air Inuit, notamment.

Poursuites ?

Dans tous les cas, cette entente exposerait Hydro-Québec et le gouvernement à des poursuites.

Le projet présente d’importants risques, tant pour Hydro-Québec que pour le gouvernement, ajoute-t-on en coulisse, malgré l’enthousiasme de la ministre de l’Économie.

Le gouvernement a même songé à avancer son Sommet sur le transport aérien régional, prévu à l’origine à l’hiver 2018, pour que celui-ci coïncide avec le lancement de la compagnie à l’automne 2017.

L’annonce « surprise » serait « l’un des moments forts » du Sommet.

Les avions d’Hydro-Québec

Hydro-Québec est propriétaire de deux avions Q400 et d’un Q300 de Bombardier.

Les Q400 sont dotés de 72 places pour transporter les employés vers la Baie-James

Le Q300, de 50 places, assure des vols vers la Baie-James et des villages du Nunavik.

Ils sont exploités à partir de Montréal-Trudeau en collaboration avec Air Inuit.

Qui est Serge Larivière ?

Serge Larivière est tout près de convaincre le gouvernement Couillard d’injecter 45 M$ dans son projet de transporteur aérien régional et de lui céder les avions d’Hydro Québec. Il n’a pourtant jamais dirigé de société aérienne et n’est pas inscrit au registre des lobbyistes, a constaté Le Journal.

Serge Larivière n’est effectivement pas inscrit au registre des lobbyistes « bien qu’il fasse des activités de lobby depuis octobre 2014 au plus tard », indique-t-on au gouvernement. M. Larivière a pourtant affirmé au Journal figurer dans celui-ci, mais il n’a pas produit de preuves.

Autrefois chez Intrawest et à la station de ski du Mont-Tremblant, il est aujourd’hui le propriétaire de l’aéroport privé de La Macaza, l’Aéroport international de Mont-Tremblant.

Le terrain de l’aéroport lui a été cédé pour 50 ans en échange de la modique somme de 275 000 $, soit à peine 458 $ par mois. Son aéroport privé jouit de subventions de 1 M$.

« Controversé »

Il a aussi lancé des projets dans des secteurs très variés, d’un chemin de fer touristique à des croisières en péniche. Il a également construit une salle de réception sur le pont Godin, à La Conception, qui appartient à l’État.

Il est par ailleurs associé à l’homme d’affaires Alexandre Taillefer, propriétaire de Téo Taxi, notamment.

Au gouvernement, on qualifie M. Larivière de « controversé ». Son plan d’affaires soulève de nombreuses inquiétudes malgré l’appui que donne le ministère de l’Économie au projet.

« Il a créé une commotion chez les Inuits, à qui il a présenté son plan à titre d’“émissaire” du premier ministre, ce qu’il n’est pas », a-t-on indiqué.

« Trop tôt »

En entrevue, M. Larivière affirme que le projet en est « à ses débuts », même si un échéancier détaillé prévoit un lancement en grande pompe en septembre 2017 et un démarrage des vols l’hiver prochain entre Montréal, Québec et une dizaine de destinations régionales.

« Il est trop tôt pour en parler », dit-il.