L’espoir d’un nouveau vainqueur

Les favoris de ce 104e Tour de France ont tous de bonnes raisons de ne pas gagner cette année, mais Chris Froome devrait quand même remporter l’épreuve pour la dernière fois de sa carrière.

Le cycliste britannique se présentait au départ moins menaçant et plus vulnérable que les années passées. Sans victoire importante cette saison, la pression n’est pas sur lui, disait-il.

L’équipe Sky, malgré des fissures dans la fondation, va facilement combler la soi-disant baisse de régime de son triple champion. Sous la pluie, le premier maillot jaune obtenu par Geraint Thomas hier dans les rues de Düsseldorf le prouve, sans parler de Froome qui repousse déjà ses adversaires à plus de 30 secondes. Et dire qu’on annonçait un tour plus ouvert !

Peu populaire

Tenant du titre, Froome a autant de charisme qu’une table à pique-nique, pour reprendre l’expression d’un ancien député conservateur. Les amateurs de cyclisme ne s’identifient pas tellement à ce sportif qui n’arrive pas à briser son image peu attachante. Impossible d’oublier sa course à pied sur les pentes du mont Ventoux l’an dernier, une scène ridicule pour le sport. Comme jouer au football sans ballon.

Bref, nous sommes nombreux à espérer voir surgir un nouveau vainqueur dans trois semaines.

Richie Porte ? Je n’y crois pas du tout. Âgé de 32 ans, l’Australien de la BMC semble le plus dangereux en regardant les résultats du Dauphiné. En montagne et au contre-la-montre, il s’impose comme le nº 1 actuellement, mais la malchance et les erreurs causeront sa perte.

Nairo Quintana ? Le Colombien de 27 ans a perdu hier son plus fidèle lieutenant en Alejandro Valverde. Quintana avait le niveau pour gagner le Giro, mais sa faiblesse au contre-la-montre lui a encore joué des tours. Le doublé Giro-Tour de France ne se fait plus depuis Marco Pantani et le pirate italien est mort à 34 ans... Avec un contre-la-montre de 22,5 km prévu lors de la 20e étape à Marseille, Quintana devra détenir une avance plus que confortable pour monter sur la plus haute marche.

L’Espagnol Alberto Contador ne gagnera pas non plus. Avec sept grands tours en poche et deux autres perdus pour dopage, il n’a rien cassé en France en juillet depuis six ans.

Le rêve de Bardet

Reste maintenant à espérer des surprises de Romain Bardet. S’il devait chuter en début de Tour, la déception serait immense. La France n’a pas gagné depuis 1985 avec Hinault. Près de 32 ans d’attente, ça met une pression terrible sur un gamin de 26 ans. Virenque, Voeckler et Thibaut Pinot ont flirté avec le jaune au final, mais le leader de l’AG2R La Mondiale pourrait être le sauveur tant attendu.

Quant à Fabio Aru, les amateurs verront certainement une superbe progression, mais insuffisante pour régner sur Paris le 23 juillet. Nous aurons aussi Peter Sagan pour nous divertir. En quête d’un 6e maillot vert, le Slovaque double champion du monde est le phénomène le plus amusant du cyclisme mondial.

Aucun Québécois cette année ni même un seul Canadien. Antoine Duchesne est tombé malade au Tour de Suisse et Hugo Houle, malgré un excellent niveau, est attendu sur la Vuelta en Espagne à compter du 19 août. Michael Woods, d’Ottawa, a terminé 38e du Giro et pour sa deuxième saison seulement en World Tour, il a déjà 63 jours de course au compteur.

Avec un peu de chance, tous trois y seront en 2018.