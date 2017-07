Paris sous haute surveillance

La France est loin d’être un pays dictatorial. Pourtant, à la ­descente d’avion, on voit un nombre incalculable de policiers et de militaires qui entourent les lieux les plus fréquentés par les meutes de touristes.

Cela se comprend puisque Paris est la cible de la mouvance musulmane fanatique. Lorsque j’y suis allé en avril dernier, j’ai déambulé sur les Champs-Élysées environ une heure avant qu’un policier y soit abattu par un fanatique d’Allah.

C’est en grimpant sur l’Arc de triomphe, pour bénéficier du point de vue extraordinaire, que j’ai vu une douzaine des véhicules d’urgence converger en bas...

Constamment en état d’urgence depuis l’attentat de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher, puis du Bataclan, et puisque les égorgements de prêtres et les meurtres crapuleux n’ont pas cessé, toujours au nom de l’islam, la France n’a jamais autant vécu au quotidien avec ses gendarmes et ses policiers. Les Français finiront-ils par arrêter de les mépriser?

De toutes les cultures du monde, la française est sans doute celle qui tient les professionnels de la loi en plus basse estime. Comme si le cruel inspecteur Javert qui persécute Jean Valjean dans Les Misérables était à l’image de tous ses confrères!

En Angleterre, on adule Sherlock Holmes, justicier rationnel; en France, Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Ici et là, on voyait des affiches disant «Citoyens avec la police» pour montrer que, peut-être, la mentalité générale change.

Parmi les bouquets déposés sur le lieu de l’assassinat du policier Xavier Jugelé, j’ai remarqué que l’un portait l’enseigne de la Police de New York, et d’autres les armoiries de la GRC et de la SQ. Comme quoi la fraternité policière est internationale.