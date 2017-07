Quand le café rafraîchit

Le café est sans aucun doute l’une des boissons les plus consommées dans le monde. On lui attribue d’ailleurs certains bienfaits sur la santé, du fait de son contenu en antioxydants. En version glacée, il a certainement la cote en saison estivale. Certains cafés glacés sont toutefois riches en calories, en gras et en sucres. Quels sont les meilleurs choix ?

Le saviez-vous ?

On recommande de ne pas ­consommer plus de 400 mg de caféine par jour, soit ­environ trois tasses de café de 8 onces (237 ml). On retrouve ­également de la ­caféine dans les boissons gazeuses de type cola, les boissons énergisantes et le chocolat !

Plusieurs chaînes de ­restaurants et de cafés populaires offrent des ­boissons glacées à base de café. Le choix est vaste : plus d’une centaine d’options ont été analysées ! Sur la base des ­informations nutritionnelles disponibles, nous avons effectué une analyse comparative de tous les cafés glacés, format moyen *.

* Tim Hortons n’offre qu’un seul choix de format, soit 380 ml.

McDonald’s

PHOTO COURTOISIE

Les boissons glacées à base de café analysées, en ­format moyen, apportent :

De 100 à 670 calories

De 0 à 25 g de lipides

De 0 à 16 g de lipides saturés

De 2 à 89 g de sucres

De 45 à 280 mg de sodium

Les moins bonnes options

Le Café frappé glacé contient 480 calories, 18 g de lipides (dont 12 g de saturés), 62 g de sucres et 140 mg de sodium. C’est l’équivalent de plus de 4 c. à thé de beurre et près de 15 c. à thé de sucres.

Le Café frappé glacé aux ­biscuits Oreo contient 670 calories, 25 g de lipides (dont 16 g de saturés) et 89 g de sucres. C’est l’équivalent de 6 c. à thé de beurre et 21 c. à thé de sucres ! Cette boisson sucrée contient également 280 mg de sodium, soit plus de 12 % de l’apport maximal tolérable. Étonnant pour une boisson sucrée, n’est-ce pas ?

Les meilleures options

Le Café glacé à la vanille sans sucre avec lait écrémé contient 100 calories, 0 g de lipides et 14 g de sucres.

Le Café glacé à la vanille sans sucre avec crème contient 100 calories, 9 g de lipides (dont 6 g de saturés) et 2 g de sucres.

Tim Hortons

PHOTO COURTOISIE

La chaîne canadienne propose un seul format de boissons glacées à base de café. Les boissons analysées apportent :

De 70 à 290 calories

De 0,5 à 11 g de lipides

De 0,3 à 7 g de lipides saturés

De 8 à 38 g de sucres

De 35 à 80 mg de sodium

Les moins bonnes options

Le Cappuccino glacé moka avec crème contient 290 calories, 11 g de lipides (dont 7 g de saturés) et 38 g de sucres (9 c. à thé de sucres).

À égalité, le Cappuccino glacé avec crème et le Cappuccino glacé aromatisé avec crème renferment 250 calories, 11 g de lipides (dont 6 g de saturés) et 33 g de sucres (près de 8 c. à thé de sucres).

Les meilleures options

Le Tim glacé avec lait contient 70 calories, 1 g de lipides (dont 0,5 g de saturés) et 8 g de sucres.

Le Tim glacé avec lait au chocolat renferme 80 calories, 0,5 g de lipides (dont 0,3 g de saturés) et 12 g de sucres.

Second Cup

PHOTO COURTOISIE

Les boissons glacées à base de café analysées, en format moyen, apportent :

De 20 à 330 calories

De 0,1 à 17 g de lipides

De 0,1 à 12 g de lipides saturés

De 0 à 42 g de sucres

De 6 à 300 mg de sodium

Les moins bonnes options

Le Moccacino glacé avec lait 2 % m.g., format moyen, contient 330 calories, 17 g de lipides (dont 12 g de saturés), 31 g de sucres (7 c. à thé) et 290 mg de sodium (12,6 % de l’AMT).

Le Moccacino glacé avec boisson de soya, format moyen, contient 310 calories, 16 g de lipides (dont 10 g de saturés), 27 g de sucres (6 c. à thé) et 300 mg de sodium (13 % de l’AMT).

Les meilleures options

Le Café glacé Flash sans sucre n’apporte que 20 calories, 0,4 g de lipides (0,2 g de saturés) et ne contient pas de sucres. Il est composé que de café fraîchement infusé sur glace.

Si le café glacé matinal compte parmi les portions de lait et substituts, voici aussi deux options intéressantes :

Le Café latte glacé avec lait écrémé renferme 100 calories, 0,1 g de lipides (0,1 g de saturés), 14 g de sucres et 10 g de protéines.

Le Café latte glacé avec boisson de soya apporte 110 calories, 4,5 g de lipides (0,5 g de saturés), 7 g de sucres et 8 g de protéines.

Starbucks

PHOTO COURTOISIE

Les boissons glacées à base de café analysées, en format moyen, apportent :

De 40 à 400 calories

De 0 à 17 g de lipides

De 0 à 11 g de lipides saturés

De 8 à 56 g de sucres

De 20 à 250 mg de sodium

Les moins bonnes options

Le Moka au chocolat blanc à la menthe poivrée glacé, avec lait entier et crème fouettée, contient 400 calories, 16 g de lipides (dont 11 g de saturés) et 56 g de sucres (13 c. à thé de sucres). La version faite avec de la boisson de soya ou encore du lait de coco, coiffée de crème fouettée, se classe aussi parmi les moins bons choix.

Les meilleures options

Le Café infusé à froid à la noix de coco grillée, composé de lait écrémé ou de boisson de soya, représente une option de choix. Peu de calories (40-45), très peu de gras (0-0,5 g), une quantité raisonnable de sucres (8-9 g) et bien peu de sodium (20 mg).

Starbuck’s dresse aussi la liste de certaines boissons froides allégées. Parmi celles-ci, on retrouve notamment le Latte allégé glacé (60 calories et 0 g de lipides) et le Caffè americano glacé (10 calories et 0 g de lipides).