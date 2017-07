Que nous réserve Bergevin ?

On devra attendre encore un peu avant de savoir à quoi ressemblera l’édition du Canadien de l’hiver prochain. L’ouverture du marché des joueurs autonomes n’a pas permis à Marc Bergevin de combler les besoins les plus criants au sein de sa formation.

Ce n’est pas vraiment étonnant.

Les bons joueurs disponibles étaient rares.

Le défenseur Kevin Shattenkirk, qui était étiqueté comme le meilleur joueur sur le marché, a obtenu le contrat le plus lucratif de la journée avec les Rangers de New York. Or, on le dit nul en territoire défensif.

La belle affaire !

Radulov demande trop

Alexander Radulov, qui était classé deuxiè­me, ne s’était toujours pas entendu avec le Tricolore, ni avec aucune autre équipe, au moment de mettre sous presse.

Si la rumeur selon laquelle il recherche un contrat d’une valeur de 42 millions $ pour une période de six ans est fondée, son orgueil doit en prendre un coup.

Que l’on se comprenne bien.

On ne peut lui enlever les succès qu’il a connus avec le Canadien la saison dernière. Il a tiré le maximum de la chance que Bergevin lui a donnée.

Son retour dans la Ligue nationale a été une belle réussite. Mais on ne parle pas d’un joueur qui a terminé parmi les premiers marqueurs de la Ligue nationale. Ses 54 points lui ont conféré le 71e rang.

Paul Byron (22 contre 18) a marqué quatre buts de plus que lui.

Peut-on lui accorder un contrat que l’on risque de regretter dans quatre ou cinq ans ?

Ces exemples ne manquent pas. Pas seulement à Montréal, mais partout à travers la LNH.

Regardez le nombre de joueurs dont les contrats ont été rachetés au cours des derniers jours.

Passé encore présent ?

Radulov aura 31 ans dans trois jours.

Idéalement, un contrat de trois ans serait dans l’ordre des choses. On pourrait aller à quatre ans au gros maximum. Mais rien au-delà de cette durée.

Par ailleurs, il semblerait que ses erreurs du passé lui colleraient encore à la peau. Un directeur général m’a dit en fin de semaine dernière qu’il ne courrait pas la chance de l’embaucher.

Or, le Tricolore ne peut se passer de lui. Même chose pour Andreï Markov en dépit du fait qu’il aura 39 ans à la fin de l’année.

Le vétéran défenseur vaut encore son pesant d’or dans l’art de relancer et d’appuyer l’attaque.

Le manque de relève fait mal

Pour le moment, personne ne sait ce que mijote Bergevin. Son magasinage n’étant pas terminé, il ne rencontrera les médias qu’aujourd’hui.

Nous réserve-t-il une surprise ?

Sortira-t-il un lapin de son chapeau ?

Ça en prendrait un gros !

Il n’est pas exagéré de dire que Bergevin se trouve dans une position inconfortable.

Son équipe ne compte toujours pas un joueur de centre de premier plan. Si la situation persiste, Claude Julien n’aura pas d’autre choix que de se tourner vers Jonathan Drouin ou Alex Galchenyuk pour tenter de combler ce vide la saison prochaine.

Voilà donc où nous en sommes.

Quand on y pense, le Canadien n’en serait pas là si la relève avait été au rendez-vous. Personne ne conteste la décision de Bergevin d’avoir cédé Mikhaïl Sergachev au Lightning de Tampa Bay en retour de Jonathan Drouin.

Mais si des jeunes comme Nathan Beaulieu et Jarred Tinordi avaient répondu aux attentes, les problèmes seraient moins nombreux.

Il faut espérer que Charles Hudon et Michael McCarron se fassent une place avec l’équipe à l’automne et que Nikita Scherbak progresse rapidement pour s’amener à Montréal.

Bonne acquisition

Karl Alzner possède une qualité que Kevin Shattenkirk n’a pas. Il est fiable dans son territoire. Il l’est beaucoup plus aussi que ne le sont Nathan Beaulieu et Alexeï Emelin.

Bon coup du Canadien, donc.

Il sera parfait s’il joue au sein du deuxième duo de défenseurs de l’équipe. Comme c’était le cas lorsqu’il évoluait avec les Capitals de Washington.

Dmitri Orlov et lui jouaient plus de 19 minutes par match la saison dernière avec les Capitals. Le premier duo, formé de John Carlsson et Matt Niskanen, avait pour sa part un temps de jeu supérieur à 22 minutes.

Bonino : dommage

Dommage, toutefois, que Nick Bonino ait préféré les Predators de Nashville au Tricolore.

Bonino s’est fait un nom avec les Penguins de Pittsburgh au cours des deux dernières années. On le connaissait moins jusque-là parce qu’il évoluait dans l’Ouest (Ducks d’Anaheim et Canucks de Vancouver).

Il aurait bien cadré à Montréal.

Thornton est bien à San Jose

Joe Thornton aurait-il pu aider le Canadien ?

Probablement.

Le fait demeure qu’il est âgé de 37 ans et qu’il relève d’une opération à un genou.

Mais on peut penser qu’il ne souhaitait pas quitter le lieu où il joue depuis une douzaine d’années.