Réponse à «Victime innocente d’une fausse accusation»

Ma lettre est en lien avec la montée de lait de Serge qui vous a raconté sa mésaventure avec un jeune policier qui l’avait arrêté par erreur en le prenant pour un autre citoyen. Je l’informe que lorsqu’un policier entre dans son système la plaque d’immatriculation d’un citoyen, un retour du CRPQ, Centre des renseignements, s’affiche sur l’écran de son véhicule.

Par la suite, si la personne en question a un mandat d’arrestation contre elle ou que cette dernière a un dossier criminel, un chiffre apparaît. Plus le chiffre de la personne enquêtée est haut, plus grande est sa chance d’être la personne soumise à un mandat d’arrestation. À titre d’exemple, un chiffre de 25/25 indiquerait qu’il s’agit à 100% de la personne recherchée.

Par contre, il arrive souvent que le chiffre ne soit que de 12/25 et que malgré tout il s’agisse bien de la personne recherchée. Dans un tel cas, le policier doit arrêter l’individu afin de procéder à la vérification avec la ville qui a émis le mandat percepteur. Il arrive quelquefois que certaines villes qui n’ont pas de centrale d’infos puissent prendre jusqu’à deux heures avant d’émettre un retour d’information, comme ce fut le cas pour ce monsieur.

Contrairement à ce que cet individu en a conclu, l’âge ou l’inexpérience du policier n’a rien à voir avec l’arrestation d’un quelconque citoyen. Il ne s’agissait pas d’un pouvoir discrétionnaire concernant un cas de sécurité routière, mais bien d’une infraction au code criminel qu’un policier a l’obligation de vérifier.

Même si le monsieur en question a mentionné à plusieurs reprises au policier qu’il faisait erreur sur la personne, ce dernier était tenu de prendre tout son temps pour vérifier l’exactitude ou la non exactitude des faits. Car voyez-vous, certaines personnes sont prêtes à vendre père et mère pour éviter l’arrestation. Et dites-vous que si le citoyen arrêté suait à grosses gouttes vu le temps qu’il faisait dehors, le policier avait certainement aussi chaud que lui avec sa veste pare-balle, sa grosse chemise et son ceinturon de 15 livres. Cet homme est certes un policier mais c’est également un citoyen tout comme la personne arrêtée.

Anonyme

Je veux bien croire ce que vous me racontez puisque vous m’avez l’air de connaître la cuisine interne du travail des policiers qui patrouillent les rues. Mais si le policier n’avait pas le choix de prendre autant de temps pour faire la recherche qu’il avait à faire, pour quelle raison, quand le citoyen s’est rendu au poste de police pour signifier son mécontentement, lui fut-il répondu que s’il se considérait lésé, il n’avait qu’à porter plainte contre le policier en question. Ce qu’il s’est refusé de faire. L’aurait-il fait qu’il aurait perdu son temps et ses énergies puisque vous me dites que la procédure que le policier a appliquée dans la circonstance citée, était des plus normales? Cherchez l’erreur!