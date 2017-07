Un déménagement à 2550 $: une famille montréalaise s'estime flouée

Retard significatif et somme excessive à payer: une jeune famille montréalaise estime avoir été flouée par leur compagnie de déménagement, samedi.

La famille affirme avoir payé la somme de 2550 $ pour le déménagement de ses effets personnels de l’arrondissement d'Hochelaga-Maisonneuve vers l’arrondissement de Rosemont–Petite-Patrie, un trajet d’une dizaine de minutes.

«Ce n’était pas tellement long. 2550 $, c’est 1225 $ de l’heure. C’est excessivement cher. Ce n’est pas agréable», a raconté le père de famille à TVA Nouvelles. Ce dernier a gardé l’anonymat puisqu’il craint pour sa sécurité.

La compagnie «Déménagement Diplomate» qui opère aussi sous le nom de «Les spécialistes du déménagement Plus» devait arriver à 13 h pour entreprendre le travail, mais elle s’est présentée à minuit. Au moment de commencer, les employés ont exigé un montant de 1000 $. Le taux horaire avait été fixé à 165 $.

Au moment d’arriver au nouveau domicile, les déménageurs ont exigé 1500$ supplémentaires pour finir le boulot.

«C’était sous condition que je les paie si je voulais mes choses. On tient tes choses en otage. Si tu ne nous paies pas, on part avec. Je voulais mon micro-ondes pour faire chauffer du lait pour mon fils et ils ne voulaient pas me le donner. Il n’y avait rien à faire», a expliqué le père de famille.

En entrevue à TVA Nouvelles, la famille a dit qu’elle entend poursuivre la compagnie.

«Revenez demain»

Une douzaine de poursuites ont déjà été entreprises contre la compagnie dans le passé. TVA Nouvelles s’est rendue au bureau de la compagnie pour obtenir des explications.

«Les propriétaires ne sont pas là le dimanche. Je ne suis pas employé. Je suis le concierge. Il faut revenir demain (lundi) entre 8 h et 9 h», a mentionné un homme qui s’est caché derrière la porte de l’entreprise.