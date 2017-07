Un long parcours

Les artistes féminines québécoises qui ont dénoncé le sexisme qui prévaut dans l’industrie musicale peuvent comp­ter sur le soutien indéfectible de Melissa Etheridge. Même si elle croit que les choses s’améliorent, il y a encore des pommes pourries dans le monde du rock, croit la vedette américaine.

« Ce fut un parcours long et ardu », a soupiré Etheridge lorsqu’on l’a questionné à ce sujet durant une entrevue.

Etheridge est fort bien placée pour discourir sur ce sujet. Arrivée dans le métier dans les années 1980, elle a fait son chemin à la dure avant de devenir l’une des voix féminines les plus respectées et adulées dans le rock’n’roll.

« Quand tu essayes de faire carrière dans cette industrie, tu dois t’attendre à être confrontée à des situations étranges, à de l’ignorance et à des propos blessants. Dans les années 1980, avant d’être connue, j’ai dû m’éloigner de certaines situations gênantes. Je suis allée dans une station rock’n’ roll où on m’a dit : “Désolé, nous jouons déjà la musique d’une femme. Et j’ai répondu : Quoi ? C’est tout ce que vous pouvez jouer ? Une femme ? »

Même si les mentalités ont évolué depuis, Etheridge ne peut que constater que les jeunes musiciennes doivent encore combattre le sexisme.

« Je leur souhaite de la force, de croire en elle et d’en parler publiquement. »

Son Ground Zero

Lorsqu’elle montera sur scène à Montréal et Québec, cette semaine, Melissa Etheridge retrouvera le premier public lui a ouvert les bras.

« Le Québec a été mon Ground Zero. C’est le premier endroit qui a adopté mon premier album. Depuis 1988, le Québec me suit », raconte Etheridge, qui attribue une large part de son succès chez nous à la station anglophone montréalaise CHOM-FM et à son animateur Terry DiMonte.

« Il pouvait choisir ce qu’il jouait. Il n’avait pas à obéir à des patrons et une playlist. Il a donné une chance de tourner beaucoup à des nouveaux venus, comme moi et ça a fait une grosse différence. Pour moi et pour beaucoup d’autres. »

► Melissa Etheridge en concert à la salle Wilfrid-Pelletier, dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal, le 5 juillet. Elle sera ensuite au Festival d’été de Québec, le 7 juillet, sur la scène du parc de la Francophonie.