Un président des temps modernes

Je pensais que j’avais tout vu, mais avec sa plus récente série de tweets, Donald Trump fait plus que dépasser les bornes, il s'en prend aux fondements mêmes de ce qui rend une politique démocratique possible.

La semaine qui vient de s’écouler était marquée par des enjeux politiques fondamentaux pour les États-Unis et pour le monde. La Maison-Blanche avait proclamé la semaine de l’énergie, un projet de loi sur la santé est presque sur le point d’aboutir au Congrès, le président de la Corée du Sud était en visite à Washington et l’affaire de l’ingérence russe dans l’élection de 2016 prenait une tournure dramatique avec les premiers indices d’une possible collusion entre la campagne de Trump et des agents russes. Pourtant, c’est une série de tweets vulgaires, revanchards et carrément grotesques publiés par le président lui-même qui mobilise l’attention. Comment expliquer un tel comportement?

D’abord, un bref rappel des tweets en question. Les premiers attaquent les animateurs de l’émission matinale du réseau de nouvelles MSNBC, Joe Scarborough et Mika Brzezinski dans une série de tweets bêtes et méchants qui repoussent les limites du mauvais goût.

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 juin 2017

...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 juin 2017

Crazy Joe Scarborough and dumb as a rock Mika are not bad people, but their low rated show is dominated by their NBC bosses. Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 juillet 2017

Une autre série de tweets visait une de ses cibles préférées: soit la chaîne CNN et les médias conventionnels, qu’il accuse de présenter au public une image qui lui est défavorable. Rien ne semble avoir fait plus plaisir au président Trump que la démission récente de trois journalistes de CNN qui avaient publié une nouvelle défavorable à un de ses proches, Anthony Scaramucci. En effet, les journalistes n’avaient pas scrupuleusement suivi les règles du journalisme et ils ont subi les conséquences de leur action, ce qui, en rétrospective, démontre que les critères d’intégrité journalistiques ont fini par prévaloir, ce qui est tout à l’honneur du réseau en question. Mais la haine exprimée par Trump contre le réseau CNN semble sans bornes.

I am extremely pleased to see that @CNN has finally been exposed as #FakeNews and garbage journalism. It's about time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 juillet 2017

I am thinking about changing the name #FakeNews CNN to #FraudNewsCNN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 juillet 2017

Finalement, dans un tweet dont on peut dire qu’il atteint une sorte d’apothéose du mauvais goût, le président des États-Unis d’Amérique (un titre qui venait jusqu’à tout récemment avec celui de «leader du monde libre») a publié ceci :

La condamnation de ces violentes attaques verbales et graphiques contre des membres des médias a été quasi unanime dans le monde politique américain, tous partis confondus. Un grand nombre de républicains se sont dit révoltés ou au moins embarrassés par ces attaques sournoises, qui dégradent à leurs yeux l’institution de la présidence.

Pour sa part, Donald Trump est parfaitement conscient que sa conduite n’a rien de «présidentiel», mais il s’en félicite et relance ses critiques en alléguant qu’il est en train de redéfinir les critères d’évaluation du comportement politique.

My use of social media is not Presidential - it’s MODERN DAY PRESIDENTIAL. Make America Great Again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 juillet 2017

Que penser de tout cela?

Je ne veux pas me faire ici l’arbitre du bon goût. Je laisse à chacun le soin de juger ces déclarations. Il n’en demeure pas moins que si une personne en autorité dans une grande entreprise ou une institution publique émettait ce genre de messages, les pressions seraient énormes pour sa démission ou son renvoi. Pourquoi les critères seraient-ils différents pour un président? Pourquoi Trump fait-il ce genre de sorties presque universellement condamnées?

La première réponse à cette question est évidemment le désir de Trump de discréditer les médias conventionnels qui rapportent ses actions et ses propos les plus controversés pour effacer la critique et ouvrir ainsi la porte à un exercice du pouvoir complètement libre de tout contrôle dans la sphère publique. En même temps, Trump compte sur le tribalisme partisan qui caractérise la politique américaine d’aujourd’hui pour consolider le noyau dur de ses partisans inconditionnels et construire une coalition d’appuis autour de ce noyau en focalisant toute l’attention sur l’opposition à leurs adversaires. C’est pourquoi Trump continue de faire campagne contre Hillary Clinton et continuera de le faire pendant tout son mandat.

Mais pourquoi diffuser des messages qui dépassent manifestement les limites du bon goût? Difficile à dire, mais on ne peut pas dire que ce genre de comportement est nouveau pour Trump. Il a gagné son noyau d’appui en cultivant une image de personnage authentique qui ne se cache pas derrière les artifices. Pour lui, il est normal de ne pas changer cette formule gagnante en cours de route. Si son comportement ne correspond pas aux normes de ce à quoi on s’attend d’un président, il n’y a qu’à réécrire ces normes. Son comportement est présidentiel, puisqu’il est président et il lui revient donc de décider ce qui est présidentiel. Il prétend que cette perception est «moderne», mais cette négation d’une réalité fondée sur les conventions est plus post-moderne que moderne.

Tactique et stratégie

Tactiquement, ces actions servent bien Trump. Par exemple, cette avalanche d’attention médiatique pour ses tweets a fait en sorte qu’on a mis à l’arrière-plan les développements importants de l’affaire de l’ingérence russe dans l’élection de 2016. En effet, dans un environnement médiatique normal, l’attention aurait été concentrée lors des derniers jours sur les nouvelles révélations qui sont venues alourdir ce dossier déjà assez accablant pour le président et sa suite, mais on en a à peine entendu parler.

Stratégiquement, toutefois, même si ce détournement d’attention peut lui être favorable à court terme, il pourrait lui être nuisible dans la poursuite de son programme législatif. En effet, chaque épisode semblable donne des arguments supplémentaires aux républicains qui pourraient s’inscrire en faux contre le président sur des enjeux législatifs concrets. Quoi qu’on dise de l’impact potentiel de la «base» de Trump, ce dernier donne aux républicains de plus en plus d’arguments pour justifier les distances qu’ils peuvent prendre à son égard.

Démocratie des temps modernes?

Plus fondamentalement, ces derniers gestes du président Trump remettent en question ce que pourrait devenir la démocratie libérale si le modèle qu’il nous offre se généralise. Aux yeux de Trump et de ses disciples, tous ceux qui mettent ses actions en cause représentent une menace à son autorité personnelle qu’il est en droit de combattre sans limites. Dans cette vision d’une vie politique entièrement personnalisée et définie par la confrontation et la domination, sa victoire électorale devient l’argument massue qui clôt essentiellement toute forme de débat. Comme il le disait samedi à ses partisans en réponse à ce qu’il perçoit comme des attaques injustes de la part des médias conventionnels: « Je suis président et ils ne le sont pas. J’ai gagné, ils ont perdu. » (voir ici) Fin de l’argument. Si c’est ça, la démocratie des temps modernes, j’espère que mes lecteurs ne m’en voudront pas trop d’émettre une opinion personnelle : très peu pour moi.

Heureusement, ce style de politique n’a encore que peu de prise chez nous, comme l’indiquent les sondages qui montrent que seule une petite minorité des Québécois et des Canadiens (et des citoyens de la plupart des démocraties avancées) font confiance à Donald Trump en tant que président de la première puissance globale. Malgré tout, ce genre de comportement de la part du président des États-Unis donnera l’impression à plusieurs, chez nous comme ailleurs, qu’ils peuvent adopter impunément le même genre d’attitudes ou de comportements. Ça, c’est inquiétant.

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM