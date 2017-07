Une sauveteuse à la conquête du monde

RIVIÈRE-DU-LOUP | Une « lifeguard » originaire de Rivière-du-Loup âgée de 18 ans travaille d’arrache-pied et s’entraîne à travers le monde pour réaliser son rêve de faire une carrière internationale en sauvetage sportif.

Sandrine Hamel, 18 ans, est la meilleure de sa catégorie au Canada dans différentes épreuves où elle doit remorquer un mannequin ou nager à travers des obstacles comme des filets, le tout avec sa planche de sauvetage et parfois avec des palmes aux pieds.

Elle doit aussi parfois se déplacer rapidement en kayak. Les épreuves se font en piscine, dans des lacs ou dans l’océan.

Photo courtoisie

La piqûre

Elle a eu la piqûre pour le sauvetage et le surf lors d’un voyage de six mois avec sa famille à Hawaii. Elle avait alors 16 ans. « C’est vraiment un mode de vie en soi. L’étincelle est apparue lors de ce voyage. Au retour, j’ai décidé de m’impliquer vraiment à fond dans ce sport », raconte Sandrine Hamel.

Des voyages

Elle a fait des séjours aux Pays-Bas, en France et jeudi, elle rentrait tout juste d’un entraînement de six mois en Australie.

« Pour performer à un haut niveau, on ne peut pas rester seulement au Québec et au Canada », indique la sauveteuse.

Ce sport reconnu au niveau mondial se pratique au sein des Sociétés de sauvetage des différents pays. Il n’est pas seulement axé sur les épreuves sportives et techniques. Les participants doivent aussi accumuler un certain nombre d’heures de surveillance comme sauveteur pour participer aux compétitions.

Photo courtoisie

« J’étais une très bonne nageuse au départ, mais ça ne suffit vraiment pas pour se démarquer dans ce sport. Il faut aussi être très fort à la course et avoir de l’endurance musculaire », indique-t-elle.

La jeune femme a été sélectionnée dans l’équipe nationale canadienne l’an passé au niveau junior et de nouveau cette année, mais cette fois comme sénior.

Elle vise de se rendre en finale aux Championnats du monde en 2018 en Australie.

Si elle met beaucoup d’énergie sur sa carrière sportive, elle poursuit des études collégiales à distance en sciences humaines. En plus de ses entraînements, elle donne des cours de piscine, de sauvetage et fait du remplacement pour de la surveillance de plans d’eau.

« C’est sûr que j’ai eu à sauter dans l’eau pour aider des personnes en mauvaise posture, des gens victimes de malaise ou blessés. Sur le coup, on ne se dit pas nécessairement qu’on a sauvé une vie, mais quand on y pense, on a fait une différence », indique celle dont l’un des premiers emplois a été comme sauveteuse au Village Vacances Valcartier.

Sandrine Hamel peut aussi être suivie sur Vrak TV dans l’émission SNO Hawaii où elle agit à titre d’aide technique.