18 choses à savoir sur Aleš Hemský

Le Tricolore a annoncé ce midi la mise sous contrat du joueur d’attaque Aleš Hemský, qui évoluait jusqu’alors avec les Stars de Dallas.

Celui-ci a signé une entente d’une durée d’un an qui lui rapportera 1 million de dollars, ce qui constitue un pari somme toute sécuritaire pour Marc Bergevin, considérant qu’Hemský a souvent été affligé par différentes blessures.

VOICI 18 CHOSES À SAVOIR SUR LA PLUS RÉCENTE ACQUISITION DU TRICOLORE

1- Il est natif de Pardubice en République tchèque

2- Il est né le 13 août 1983. Il est donc âgé de 33 ans...jusqu’au 13 août!



3- Il est un ailier droit qui lance de la droite.



4- Il mesure 6 pieds et pèse 185 livres.

5- Il a joué son hockey junior avec les Olympiques de Hull de la LHJMQ.



6- Il a d’ailleurs remporté le trophée Michael-Bossy remis au meilleur espoir de cette ligue en 2001, en plus d’être nommé au sein de l’équipe étoile des recrues.



7- Il a été repêché en 1re ronde (13e au total) en 2001 par les Oilers d’Edmonton.



8- Après 11 saisons à Edmonton, il a brièvement porté les couleurs des Sénateurs d’Ottawa en 2013-14, avant de s’entendre avec les Stars de Dallas le 1er juillet 2014.

9- Il a disputé ses meilleures saisons à Edmonton de 2006 à 2011, accumulant près d’un point par match lors de cette période.

10- En carrière dans la LNH, il totalise 174 buts et 398 mentions d'assistance pour 572 points, en 838 matchs joués.



11- Lors des campagnes 2009-10, 2010-11 et 2016-17, il n’a même pas été en mesure de prendre part à la moitié des parties de son équipe. Une blessure à l’épaule (2009-11) et à la hanche (2016-17) en sont la cause.



12- Des blessures l’ont empêché de prendre part au match des meilleurs espoirs de la LCH en 2001 et au match des étoiles de la LNH en 2011.

13- Lors des 3 dernières saisons, il empochait un salaire moyen de 4 M$ par année.



14- À moins que le Canadien ne prolonge son contrat, il redeviendra joueur autonome sans restrictions le 1er juillet 2018.



15- Il a toujours arboré le numéro 83 dans la LNH. On peut donc supposer qu’il le conservera chez le Tricolore. Ce faisant, il deviendrait seulement le deuxième joueur à le porter après Éric Bertrand en 2001.



16- Il a représenté la République tchèque en de multiples occasions aux championnats mondiaux et aux Olympiques.

17- Lors des deux derniers conflits de travail dans la LNH, il est retourné jouer pour le club de sa ville natale, le HC Pardubice.



18- Dernier point (et non le moindre!): il a aussi représenté la République tchèque au sein de son équipe nationale de hockey... en patins à roues alignées! Son père, Petr Hemský, a d’ailleurs déjà dirigé cette équipe.