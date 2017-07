5 choses à savoir sur Feist

Après quatre années d’absence des scènes de la métropole, la chanteuse canadienne Feist viendra renouer avec ses fans mardi soir dans le cadre du Festival de jazz pour leur présenter les pièces de son plus récent album, Pleasure. En attendant son concert, voici cinq choses à savoir sur la sensation indie originaire de Nouvelle-Écosse.

Un coup de pouce d’Apple

En 2007, Feist s’est fait entendre à travers la planète lorsque le géant Apple a utilisé sa chanson 1234 dans les publicités de son iPod nano. La pièce a été entendue du Brésil à l’Australie, en passant par l’Allemagne, la Suisse et la Slovaquie, reprise en chemin par différents artistes tels que Kenny Loggins et Joy Electric. Si l’on se fie aux récentes représentations de la présente tournée Pleasure, on devrait entendre 1234 en clôture de concert mardi soir.

Près de 20 ans de carrière

Leslie Feist, dite Feist, lançait son tout premier album en 1999. Ce n’est toutefois qu’en 2004, avec la sortie de Let It Die, que la chanteuse a commencé à cultiver sa notoriété.

Au cinéma

Feist a flirté avec le septième art à différentes reprises au cours des dernières années. Elle a fait une apparition dans le film The Muppets, en plus de composer la pièce Fire in the Water expressément pour Breaking Dawn – Part 2, la conclusion de la populaire saga Twilight.

Une longue absence

La sortie de Pleasure, en avril dernier, marquait un retour très attendu, six années après la parution de l’album Metals. Ce dernier a d’ailleurs reçu le très prestigieux prix Polaris, remis au meilleur album canadien de l’année.

Une artiste bien récompensée

Au cours de sa carrière, Feist a récolté 11 prix Juno (dont 2 pour le titre d’Artiste de l’année). Elle a également été nommée aux prix Grammy, BRIT et MuchMusic Video, pour ne nommer que ceux-ci.

► Feist montera sur la scène de la Salle Wilfrid-Pelletier mardi soir. La première partie sera assurée par Charlotte Day Wilson.