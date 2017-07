8 livres à dévorer entre deux stations de métro cet été

Présenté par

Plutôt que de sortir votre cellulaire pour jouer à Candy Crush ou encore regarder les «stories» Instagram (un peu plates) de vos amis, profitez donc de votre balade en métro pour lire.

À LIRE AUSSI: Des livres gratuits sont cachés dans le métro

S'installer dans un Azur et ouvrir un bouquin est sans aucun doute le meilleur moyen de faire une pause de votre quotidien et de vous laisser transporter autant physiquement que mentalement.

Voici donc quelques suggestions de lecture dans lesquelles plonger lorsque vous serez confortablement assis dans les transports en commun de la STM.

Une publication partagée par Carol-Anne Beaulieu (@caro_beaulieu) le 12 Avril 2017 à 10h49 PDT

La relation amour-haine que nous avons avec les médias sociaux, les messages textes coquins, la cruise, le rêve de passer à Tout le monde en parle... L’œuvre de l’auteure Lily Pinsonneault s’adresse aux gens qui vivent une période floue, qui rêvent d’amour, mais qui ne savent pas ce qu’ils veulent. Impossible de ne pas tomber sous le charme de sa plume naïve et magnifique!

Une publication partagée par Valérie Chevalier (@valchevalier) le 12 Mai 2017 à 7h15 PDT

Ce roman de Valérie Chevalier raconte l’histoire de Raphaëlle, une jeune femme qui ne croit pas aux contes de fées et qui, entre ses rencontres amoureuses et ses amitiés, craint l’arrivée de la prochaine tempête. Attention, car vous risquez d'avoir envie de dévorer ce roman «d’une seule traite»!

Une publication partagée par Les Éditions de Ta Mère (@edtamere) le 26 Janv. 2017 à 8h44 PST

Ce collectif issu du travail de 4 auteurs (Sarah Berthiaume, Simon Boulerice, Jean-Philippe Baril Guérard, Mathieu Handfield) débute avec un clou qui transperce une glissade d’eau et se poursuit avec un village qui se transforme à la suite de la construction d’un parc aquatique. Un roman estival parfait à dévorer lors des canicules!

Une publication partagée par Maureen Roberge (@maureen.robi) le 28 Juin 2017 à 13h01 PDT

Le roman Petite laine d’Amélie Panneton raconte l’histoire d’une jeune documentariste qui se lance dans le tricot-graffiti avec des amies. Ensemble, elles tricoteront la ville et leur vie un fil à la fois. Cette œuvre piquante et douce se lit à merveille entre les stations Berri-Uqam et Préfontaine.

Une publication partagée par Iris (@boudreauiris) le 19 Mai 2017 à 14h45 PDT

Le bédéiste Samuel Cantin se démarque par son humour toujours poignant et ses mises en situation qui font sourire. Dans Whitehorse, vous ferez connaissance avec Henri et Laura, un couple qui commence à se désintégrer alors que Laura décroche un contrat pour tourner un film à Whitehorse. À lire absolument!

Une publication partagée par Genevieve Lefebvre (@genevieverockylefebvre) le 17 Juin 2017 à 12h55 PDT

Les œuvres de Chrystine Brouillet ne déçoivent jamais ou presque. Son plus récent roman policier, À qui la faute? marque le retour de la détective Maud Graham. Cette dernière devra faire la lumière sur le drame qui a frappé des familles qu’on aurait crues sans histoire.

Une publication partagée par Francis Tremblay Lafranchise (@frenchie_tl) le 17 Juin 2017 à 16h52 PDT

7. Demain matin Montréal m’attend

Replongez dans l’univers de Michel Tremblay en lisant la célèbre pièce Demain matin Montréal m’attend. Après tout c’est le 375e anniversaire de la ville, pourquoi ne pas célébrer en feuilletant un classique de la littérature québécoise?

Une publication partagée par Théo Dupuis-Carbonneau (@theo_dc) le 7 Juin 2017 à 8h58 PDT

Ce recueil de poésie au féminin et bilingue est l’œuvre d’un collectif d’auteures engagées qui en avaient gros sur le cœur. Les fonds amassés avec sa vente seront remis entièrement à des organismes.

Apprenez-en davantage sur le recueil en regardant cette entrevue avec l’idéatrice du projet :

Si vous êtes un peu sec côté budget, sachez que des livres gratuits sont mis à votre disposition partout à travers le réseau de la STM.

Pas besoin d’être riche pour pouvoir vous nourrir l’esprit, vous n’avez qu’à trouver un livre identifié avec l’autocollant #livresdanslemetro et vous pourrez l’emprunter gratuitement. Vous n’avez qu’à le remettre dans le métro après votre lecture. Pas plus compliqué!

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses photos circulent sous le mot-clic #livresdanslemetro afin de vous faire découvrir les coups de cœur des utilisateurs du transport en commun. Voilà une belle façon de s’instruire tout en étant écologique!

Une publication partagée par Livres Dans Le Métro (@livresdanslemetro) le 24 Juin 2017 à 15h55 PDT

Pour plus de détails, consultez la page Facebook ou le site web de la STM. Vous pouvez également suivre l'aventure sur le compte Instagram de Livres dans le métro!