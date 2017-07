AIM: le festival de musique électronique incontournable de l’été

Le 14, 15 et 16 juillet aura lieu la troisième édition du Festival AIM, un incontournable pour les amateurs de musique électronique!

Trois jours de party en continu, de soleil et de danse sur le magnifique site historique du parc Carillon, situé le long de la rivière des Outaouais dans les Laurentides, où il sera possible de profiter à la fois du meilleur beat électronique en ville mais aussi du plein air et de l'été.

Foodtrucks, terrains de soccer et volleyball, un dépanneur sur place, des kiosques d’artisans locaux, des workshops et une foule d’autres activités sont offertes pour te faire vivre l'expérience AIM. Tu veux faire «dodo» sur place et en faire un week-end complet? Un camping est à ta disposition!

Pour la programmation musicale de cette édition, AIM se surpasse avec un amalgame de djs locaux et internationaux tels que: Âme, Anabel Englund, Andres Velilla, Dennis Ferrer, ATFC , Behrouz, The Cube Guys, Riva Starr, Henrik Schwarz, Lee Foss et plusieurs autres.

De grosses pointures et pour tous les goûts. Du techno, house, deep house, trance et électronica, tous seront servis avec une cinquantaine de djs en continu durant 32 heures de musique.

Tu n’as pas de voiture? «No problemo». Une navette transporte ton «popotin» du métro Berri ou de Laval vers le plancher de danse de l’été qui va te donner des ampoules au pieds.

Voici la vidéo de l'édition de l'an dernier. Du «bin beau monde» et du «gros fun»