Bon baseball au programme

Depuis quatre ans, vous remplissez le Stade olympique au début d’avril pour démontrer au baseball majeur que vous méritez une deuxième chance d’avoir une équipe à Montréal. Le baseball regagne en popularité chez les jeunes. Les inscriptions sont à la hausse.

La Fédération de baseball du Québec et les villes travaillent main dans la main pour redonner au baseball ses lettres de noblesse.

C’est la façon de faire dans tous les sports. Pour populariser une discipline sportive, il faut commencer par la base. L’Impact effectue un travail colossal pour le développement du soccer.

Ça vaut le détour

Revenons au baseball.

Le mois de juillet donnera lieu à du bon baseball au Québec. En commençant par les Cardinals de LaSalle, ce soir au parc Éloi-Viau de cette municipalité, les 15 équipes de la Ligue junior élite du Québec se mesureront tour à tour à la formation nationale junior de Cuba.

Voilà une belle occasion pour les amateurs québécois de montrer leur amour pour le baseball et leur appui aux joueurs de chez nous.

Comme vous le savez probablement, la réputation des Cubains n’est plus à faire dans le baseball. Le pays revendique 25 titres mondiaux depuis la création des championnats du monde, qui remonte à 1938.

Cuba totalise aussi onze médailles d’or à la Coupe du monde de baseball junior.

Plusieurs joueurs ont fait faux bond au régime communiste du pays pour réaliser leur rêve de faire carrière dans les ligues majeures. Les mieux connus en ce moment ont pour noms Yasiel Puig des Dodgers de Los Angeles, Yoenis Céspedes des Mets de New York, Aroldis Chapman des Yankees de New York et José Abreu des White Sox de Chicago.

Déjà junior à 15 ans

Il y a probablement des vedettes en devenir au sein de la jeune équipe qui a débarqué à Montréal vendredi dernier. Leur âge varie, imaginez, de 15 à 18 ans. Ils joueront contre des joueurs qui ont entre 20 et 22 ans.

Michel Laplante, président des Capitales de Québec de la Ligue Can Am, entretient d’excellentes relations avec les hautes instances du baseball cubain. Il a obtenu l’autorisation d’embaucher des joueurs pour son équipe au fil des années. Il a participé aux négociations pour la venue de la formation nationale junior au Québec.

À l’annonce de la nouvelle, en mai, les joueurs québécois ont été avisés qu’ils auraient intérêt à se présenter bien préparés. Laplante avait atténué les choses un peu.

« Certains disent qu’on va manger une volée, mais les deux ou trois ans de plus de nos joueurs sont énormes en connaissances du jeu, avait-il dit.

« Les Cubains ont beaucoup de potentiel. Ils courent vite, ils lancent fort, mais ils sont jeunes. Je suis impressionné par le baseball junior québécois. Aussi, j’estime que les matchs seront très serrés. Je m’attends à ce que la série se termine par une marque de 8-7 ou de 9-6 et non à quelque chose comme 10-5 ou 11-4. »

Mais il n’avait pas dit en faveur de qui.

Le talent ne manque pas

Le temps nous le dira, mais les Cubains ne sont pas piqués des vers. Ce sont des joueurs talentueux et disciplinés que l’on a vus sur le losange du complexe sportif Claude-Robillard, hier matin.

Rodger Brulotte, qui s’y connaît en matière de recrutement pour avoir fait ce travail avec les Expos, a répertorié sept joueurs qui seraient choisis à coup sûr par des organisations du baseball s’ils étaient disponibles au repêchage. Il a été impressionné par l’entraînement du champ intérieur.

À 15 ans, Victor Mesa fils, qui évolue comme voltigeur et joueur de premier but, espère jouer dans les majeurs un jour.

Son père, qui a joué plusieurs années avec la formation nationale et qui fait figure de héros national à Cuba, a préféré rester au pays plutôt que de s’exiler en Amérique et de s’isoler de sa famille. Mais le jour n’est peut-être plus loin où les Cubains n’auront plus à faire défection pour se produire dans les majeurs.

TOURNÉE ÉQUIPE NATIONALE JUNIOR CUBAINE

Ce soir | LaSalle 19h30 Stade Éloi-Viau

4 juillet | Charlesbourg 19h30 Parc Henri-Casault

5 juillet | Repentigny 19h30 Parc Champigny

7 juillet | Granby 19h30 Stade Napoléon-Fontaine

8 juillet | Longueuil 19h Parc Paul-Pratt

9 juillet | Coaticook 19h Stade Julien-Morin

11 juillet | Saint-Eustache 19h30 Parc Clair Matin

12 juillet | Québec 19h30 Stade Canac

13 juillet | Saguenay 19h30 Stade Richard-Desmeules

15 juillet | Montréal 19h Stade Gary-Carter

16 juillet | Gatineau 19h Parc Sanscartier

18 juillet | Laval 19h30 Parc Marcel-Maheu

20 juillet | Trois-Rivières 19h30 Stade Stéréo Plus

21 juillet | Montréal (ABC moins 18 ans) 19h30 Claude-Robillard

Question de respect

La tournée québécoise de la formation nationale cubaine de baseball junior attirera des recruteurs des ligues majeures.

Aussi, le danger qu’un dépisteur ou un agent tente de faire sortir un joueur de son pays existe. Les dirigeants cubains en sont conscients. Mais ils n’ont rien à craindre des Québécois.

« Nous entretenons d’excellentes relations avec le Canada et les Capitales de Québec, dit Pedro Lam, chef de la délégation cubaine.

« On ne veut pas empêcher nos joueurs de venir jouer en Amérique. Au contraire, on aimerait qu’ils en aient la chance. Tout ce qu’on demande, c’est que les personnes désireuses d’embaucher des joueurs de chez nous s’en remettent aux lois. C’est tout ce qu’on veut. »

Les déserteurs pénalisés

Les autorités cubaines ne tolèrent pas les déserteurs. Ces joueurs ne peuvent représenter leur pays dans des compétitions internationales.

La situation pourrait changer avec le dégel des relations américano-cubaines décrété sous le régime de Barack Obama. On pourrait penser que plus rien ne tient depuis l’entrée de Donald Trump à la Maison-Blanche, mais les communications ne sont pas coupées.

« Nous avons amorcé des négociations avec le baseball majeur », fait savoir M. Lam.

Avec une entente, la Fédération cubaine de baseball pourrait obtenir des compensations financières pour la perte de joueurs, ce qui n’est pas le cas pour le moment.

La plupart des joueurs de l’équipe junior en sont à leur premier voyage à l’étranger. Ils proviennent de 16 provinces cubaines. Il y a eu une présélection à Cuba.

La tournée québécoise servira à faire la sélection finale et à préparer l’équipe en vue de la Coupe du monde de baseball junior, qui se tiendra à Thunder Bay du 1er au 10 septembre.

Les principaux joueurs à surveiller sont le receveur Alfredo Fradaga, le joueur de premier but Michel Triana et le joueur d’arrêt-court Miguel Gonzalez, qui ont pris part aux derniers Jeux panaméricains présentés en 2015 à Toronto.