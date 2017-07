Cinquième défaite de suite pour les Blue Jays

L’attaque des Blue Jays de Toronto n’a pas été menaçante et la formation canadienne s’est inclinée par la marque de 6-3 face aux Yankees, lundi soir, à New York.

Il s’agit d’un cinquième revers de suite pour les Jays, tandis que les Bombardiers du Bronx mettent fin à une courte séquence de deux défaites.

Les deux premiers points des Yankees ont été inscrits dès leur premier tour au bâton avec l’aide du lanceur partant Marcus Stroman (8-5).

Alors que les buts étaient remplis, Stroman a atteint Chase Headley ce qui a permis au joueur par excellence de la Ligue américaine au mois de juin, Aaron Judge, de croiser le marbre.

Quelques instants plus tard, Stroman a accordé un but sur balles à Jacoby Ellsbury et le receveur Gary Sanchez a marché jusqu’à la plaque.

Le partant des Jays a finalement quitté après cinq manches, visiblement incommodé à un doigt. De retour dans l’abri des siens, il a consulté les soigneurs et c’est à ce moment que son match a pris fin. Il a accordé cinq coups sûrs et deux points, en plus de retirer trois frappeurs sur des prises.

Headley a finalement terminé le match avec une récolte de trois points produits et deux coups sûrs.

Les Jays répliquent timidement

En septième manche, Darwin Barney a cogné un simple au champ gauche et Ezequiel Carrera en a profité pour croiser le marbre.

Amené en relève comme frappeur suppléant en dernière manche, Kevin Pillar a produit un point, en plus de croiser le marbre sur un simple de Barney. Les visiteurs n’ont toutefois pas été en mesure de compléter la remontée.

Le lanceur partant des Yankees Masahiro Tanaka (7-7) a connu une excellente soirée de travail.

Il a concédé seulement cinq coups sûrs et un point en sept manches.