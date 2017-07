Comment composer avec un homme muet?

Alors que je prenais mon café à l’extérieur, je suis tombée sur votre Courrier dans le restaurant où j’étais. Quelle ne fut pas ma surprise de tomber sur la lettre d’une femme qui répondait à une autre, pour lui expliquer comme elle avait réussi à composer avec un homme muet. J’avais l’impression d’y lire ma propre vie.

Dans mon cas, j’avais été mariée et j’étais divorcée quand j’ai rencontré « mon muet » avec lequel je vis depuis 40 ans. Au début j’ai pleuré toutes les larmes de mon corps devant l’égoïsme que sous-tendait son mutisme. Puis j’ai compris qu’il ne pouvait pas donner plus que ce qu’il avait.

Le problème c’est que si lui était bien à vivre ainsi, moi je ne l’étais pas. Combien de fois j’ai failli partir sans le faire. Vous ne pouvez pas savoir ce que c’est que de se retrouver seule dans un lit alors qu’on est dans la jeune quarantaine avec les sens à fleur de peau mais incapable de trouver un écho chez l’homme qui est à nos côtés.

Mais comme je considérais qu’un divorce c’était suffisant, que je n’avais pas envie de me retrouver de nouveau, seule, moitié plus pauvre qu’avant pour tout recommencer à zéro, je me suis aussi dit, et c’est là où ça devient intéressant pour d’autres femmes dans la même situation, que si je restais avec cet homme, il fallait absolument que je change ma vie.

J’ai suivi des formations pour apprendre qui j’étais et aussi m’aimer telle que j’étais. Puis je me suis appliquée à penser de plus en plus à moi et de moins en moins à l’autre. Ce qui fait que depuis, même rendue à 73 ans, tous les matins je me fais un petit maquillage et je m’habille pour être à mon meilleur et jolie quand je me regarde dans le miroir.

Aujourd’hui je suis sereine et je n’attends plus rien de celui qui est devenu mon coloc. On est des amis sans plus, ce qui nous permet de partir dans le sud l’hiver sans autre attente que celle de partager une vie quotidienne. Et je me sens plus sereine que lui, car moi je peux tout faire alors qu’il doit encore compter sur moi pour ses repas.

Anonyme

C’est ce que j’appelle faire avec ce qu’on a. À défaut d’avoir trouvé un homme agréable et plutôt que de vous acharner à changer quelqu’un dénué de toute aptitude au changement, vous avez choisi de mettre une croix sur l’idéal, pour vous adapter au médiocre, sans y perdre trop de plumes.

Par contre, c’est une avenue que d’autres refusent d’emprunter tant elle demande d’abnégation, même si au final, elle a l’avantage de développer vos aptitudes à la patience, en même temps que l’art de découvrir de nombreuses avenues de compensations. Et vous faites cela, sans vous apitoyer sur votre sort. Bravo! Bien que personnellement, je doute que j’aurais eu semblable courage.