David Beckham s’explique finalement sur cette photo controversée

L’ancien joueur de soccer David Beckham est revenu sur la fameuse photo qui avait fait tant jaser au début du mois de juin. Il l’a fait lors d’un Facebook live samedi alors qu’il est en voyage en Thaïlande.

Plusieurs internautes étaient offusqués que Beckham embrasse sa fille de 5 ans sur la bouche. Voici ce qu'il avait à dire sur le sujet.

«Je me suis fait critiquer lorsque j’ai embrassé ma fille sur les lèvres l’autre jour, j’embrasse tous mes enfants. Peut-être pas Brooklyn par contre, il a 18 ans, il trouverait ça un peu bizarre», a-t-il affirmé.

«Je suis vraiment affectueux avec les enfants. C’est de cette façon que Victoria (sa femme) et moi avons été élevés et nous voulons démontrer notre amour à nos enfants. On les protège, on veille sur eux et on les supporte», a ajouté Beckham.

Il indique également qu'avoir des enfants est «la chose la plus spéciale au monde».

David Beckham a quatre enfants avec sa femme et ex-membres des Spice Girls Victoria : Brooklyn, 18 ans, Romeo, 14 ans, Cruz, 12 ans et Harper, 5 ans.