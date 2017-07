Isabelle Racicot à la radio anglo

L’animatrice passe de Rouge à CBC Radio One. Quelques semaines après avoir perdu son micro à Rouge, Isabelle Racicot rebondit en prenant les commandes d’une nouvelle émission de radio, mais en anglais cette fois. L’animatrice pilote Seat at the Table, un talk-show hebdomadaire sur CBC Radio One.

Isabelle Racicot tient les rênes du rendez-vous avec Martine St-Victor, une stratège en communications et fondatrice de Groupe Milagro, une boîte de relations publiques établie à Montréal. Ces deux amies de longue date y discutent de culture populaire en compagnie d’invités qui défraient la chronique.

« Martine et moi, on passe beaucoup de temps au téléphone... un peu comme des adolescentes, explique Isabelle Racicot au Journal. On commente les entrevues marquantes, les courants de pensée sur Twitter, la politique... On échange sur toutes sortes de choses. Et, récemment, on s’est dit que ça ferait un bon show. »

L’idée a visiblement plu aux dirigeants de CBC puisque leur projet s’est rapidement transformé en démo, en pilote, puis en série estivale de 10 émissions, dont la première a été présentée samedi. Le mois dernier, les deux femmes ont d’ailleurs participé au lancement de programmations radio et télé du diffuseur public à Toronto.

Après Rouge

Pour Isabelle Racicot, il ne s’agit pas d’une première expérience d’animation au Canada anglais. Elle a déjà fait partie du panel d’animatrices de The Social à CTV et copiloté la fête du Canada à Ottawa.

La lauréate de plusieurs prix SOBA (Sounds of Blackness Awards) conserve ainsi un lien avec la radio, un médium qu’elle aime beaucoup. L’émission qu’elle animait depuis plusieurs années à Rouge, En première classe, a récemment été débranchée quand l’antenne a annoncé qu’elle faisait peau neuve en changeant complètement sa grille.