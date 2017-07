«Je suis en état de choc» - Eugenie Bouchard

WIMBLEDON | Eugenie Bouchard ne sait plus à quel saint se vouer. Elle ne cache pas qu’elle a le moral dans les talons après cette autre défaite subie au premier tour d’un tournoi.

«Je suis en état de choc», a raconté la Québécoise après avoir encaissé un douloureux revers face à l’Espagnole Carla Suarez Navarro qui, après avoir perdu la première manche 6-1, a gagné les deux autres 6-1, 6-1 en une heure et 29 minutes.

«Je croyais en mes chances de victoire après la première manche car je jouais vraiment bien. Le match a toutefois pris une toute autre allure par la suite et j’ai perdu mon élan, a expliqué Bouchard. Ma rivale a su élever son niveau de jeu d’un cran et elle a retrouvé son énergie en profitant de mes erreurs.»

Lors de ce match disputé devant une maigre foule en toute fin de journée sur le court numéro 2, Bouchard n’a réussi que 14 coups gagnants et elle a commis un total de 24 fautes directes.

Une blessure qui l’affecte beaucoup

«Je n’ai pas disputé suffisamment de matchs ces dernières semaines en raison de cette blessure à la cheville droite qui m’empêche de me sentir en confiance, comme je l’étais au tournoi sur terre battue à Madrid, avant de me blesser à Nuremberg», a raconté Bouchard.

«C’est vraiment malheureux que je me sois fait mal à la cheville alors que les choses avaient recommencé à bien aller pour moi. Ça affecte mon niveau de jeu ainsi que ma confiance.»

Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’attendait maintenant, elle a lancé à la blague: «La dépression!»

Sérieusement, Bouchard aura besoin de consulter son psychologue sportif car son moral est atteint, elle dont le prochain tournoi aura lieu à la fin du mois à Washington.

«Je devrai m’entraîner très fort pour rebâtir ma condition physique et me sentir plus forte sur les courts, a-t-elle dit. J’en arrache depuis le début de l’année et j’espère bien que de meilleurs moments sont à venir pour moi.»