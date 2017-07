La solitude et moi

J’ai bien aimé les conseils donnés à cette dame âgée qui s’ennuyait seule chez elle sans savoir où aller chercher l’affection qui lui manquait tant. J’espère qu’elle saura su vous écouter. Et pour ajouter une pierre à l’édifice que vous avez tenté de construire pour elle, je lui souligne que depuis que je me suis inscrite à l’organisme « Les petits frères », ma vie terne, plate et ennuyeuse est quasiment devenue un jardin de roses tant je m’y suis fait d’amis. Mes enfants peuvent bien m’oublier, je m’en fous presque.

Désormais heureuse à 75 ans

Je trouve triste ce que vos enfants vous font vivre mais extrêmement stimulante votre façon d’avoir remédié à la situation pour ne pas trop en souffrir. Puisse la lectrice à qui vous adressez votre message en prenne bonne note, car nulle situation n’est irréversible, pour peu qu’on veuille faire les efforts pour qu’elle change.