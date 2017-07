Les fédéralistes et la question amérindienne

La commémoration du 150ème anniversaire de la fédération canadienne amène les hommes politiques, les journalistes et les intellectuels à proposer un retour sur son histoire, sous la forme du bilan plus ou moins contrasté. C’est normal. Un pays doit, de temps en temps, mettre à jour ce qu’on pourrait appeler les grands repères de son imaginaire. Globalement, ils chantent le «plus meilleur pays au monde», pour reprendre la formule consacrée. On se demande quel est le sens de l’expérience canadienne, on célèbre les grandes pages, et inévitablement, on se demande quels sont les épisodes moins reluisants. Les commentateurs, pour l’essentiel, semblent se mettre d’accord sur une chose: la part amérindienne de l’histoire du Canada est sa part vraiment honteuse, c’est celle-là qui devrait collectivement nous peser sur la conscience. C’est une part longtemps oubliée du pays qui remonte à la surface et personne ne niera les exactions que les Amérindiens ont pu subir dans l’histoire du Canada.

La question amérindienne n’est certainement pas sans importance et il est bien que nos dirigeants s’y penchent: on ne saurait tolérer l’existence d’un vaste tiers-monde intérieur dans un pays aussi développé et riche que le Canada. Que le Canada s’engage à améliorer globalement la situation des populations amérindiennes va de soi. Il faudra faire d’immenses efforts pour soutenir le développement de communautés qui souvent, vivent dans une misère effrayante. Elles sont en droit de vivre dans la dignité. Cette préoccupation s’accompagne toutefois, bien souvent, d’une haine plus ou moins avouée à l’endroit de ceux qu’on appelle les «Blancs», sans se rendre compte qu’on verse ainsi dans un détestable racialisme, étrangement à la mode dans le monde intellectuel. Petite leçon d’histoire: à ce qu’on en sait, ce ne sont pas les Blancs qui sont arrivés au Canada, mais les Français, puis les Anglais, et leur commune «blanchité» (pour reprendre un autre concept débile auquel il faudrait résister) ne les a pas empêché de se faire la guerre au nom d’intérêts bien distincts et de visions du monde antagonistes.

Il est vrai que nous sommes engagés dans un siècle qui semble être celui du procès contre l’Occident. L’Amérique précolombienne est présentée sous le signe d’un récit idyllique, comme si elle était exempte de conflits avant l’expansion européenne. «L’homme blanc» joue le rôle du grand salaud à qui il faudrait aujourd’hui faire payer ses privilèges. La nuance n’est pas au rendez-vous, la complexité historique non plus. La tendance lourde, aujourd’hui, est à la criminalisation de l’histoire européenne et à la repentance. Les élites cultivent cette sensibilité: elles s’achètent ainsi une bonne réputation médiatique. Plusieurs font du zèle, comme on le constate lorsqu’ils commencent leurs discours en disant que Montréal est une terre non cédée, comme si on exécutait ainsi une prière pour s’excuser de la présence européenne en Amérique. Il devrait être possible de parler de la question amérindienne sans décréter illégitime l’existence du Canada, du Québec ou des États-Unis. On ne peut abolir l'oeuvre des siècles à coup de grandes déclarations indignées.

Quoi qu’il en soit, on ne se plaindra pas de cet intérêt nouveau pour des communautés qui espèrent aujourd’hui renaître. Mais on ne l’abordera pas sans noter que certaines forces politiques instrumentalisent la question amérindienne à leur avantage. Et il faut convenir d’une chose: la question amérindienne est instrumentalisée comme jamais dans la politique canadienne par les forces fédéralistes et sert aujourd’hui à relativiser et même à neutraliser la question du Québec, comme s’il était désormais indécent de la poser. Même si peu osent le dire, le Canada officiel, à partir du début des années 1990, s’est mis à se passionner pour la question amérindienne dans la mesure où elle permet de tourner la page de la question québécoise. Au-delà de leurs différences, Québécois et Canadien-anglais seraient des Européens: c’est à ce titre qu’ils sont mis en accusation, même si la France et la Grande-Bretagne n’ont pas du tout traité les populations amérindiennes de la même manière - faut-il vraiment rappeler la vision historique de Champlain? Le peuple québécois n’est plus pensé comme un peuple colonisé mais comme un peuple colonisateur.

Autrement dit, la question amérindienne permet aux fédéralistes d’abolir celle du Québec : elle leur permet même de le faire en se donnant des airs de supériorité morale. Elle leur permet de dire: ce n’est pas une question importante, la véritable urgence est ailleurs, et n’ayons pas l’indécence de parler des problèmes des «Blancs», fussent-ils issus d’un peuple historiquement dominé. Le temps dévolu aux Québécois serait terminé, ce serait aujourd’hui le tour des Amérindiens. C’est ainsi que de la Conquête, l’Acte d’Union, l’assimilation forcée des francophones hors-Québec, l’empiètement d’Ottawa dans les juridictions québécoises, le rapatriement unilatéral de la constitution et la négation de la nation québécoise, le refus de nous considérer comme une société distincte, la contestation puis la déconstruction des lois linguistiques québécoises, le multiculturalisme d’État qui transforme la nation québécoise en minorité ethnique ou la Loi sur la clarté référendaire qui limite notre droit à l’autodétermination sont considérés comme des événements mineurs ne méritant pas qu’on y revienne, même si leurs effets se font encore sentir dans notre vie nationale.

Quand un éditorialiste revient sur l’histoire du Canada et la nécessité d’un passé réconcilié en parlant exclusivement de la question autochtone, il condamne du même coup celle du Québec à l’oubli, comme si elle ne se posait plus et ne comptait pour rien – comme si elle n’était plus importante, comme si elle n’était plus vitale. Lorsqu’il parle du Québec, il invitera plutôt ce dernier à modérer ses attentes et à relativiser ses malheurs dans l’ensemble fédéral, comme si le fait d’être une nation ne contrôlant pas son destin était un détail insignifiant. Quand un analyste politique reconnu pour son fédéralisme obtus et sans nuance dit du sort des Amérindiens qu’il représente le véritable scandale dans l’histoire du pays, c’est une manière de dire que celui des Québécois (et plus largement des Canadiens-français) n’en fut pas un et n’en est pas un. Quand un chroniqueur nous dit que la priorité, aujourd’hui, est aux Amérindiens, c’est aussi une manière de dire qu’elle n’est plus au Québec. Ils sont nombreux à adopter cette stratégie pour disqualifier moralement le nationalisme québécois et le transformer en névrose collective.

Les Québécois sont invités à la maturité collective – c’est-à-dire, dans l’esprit de nos fédéralistes, à faire semblant que nous ne sommes plus un peuple subordonné et à faire semblant que les problèmes longtemps abordés par le prisme constitutionnel se sont décomposés d’eux-mêmes sans qu’on ne s’en rende compte. Les Québécois sont invités à se faire croire qu’ils vivent dans un pays qui respecte leur identité, en faisant que le simple fait de ne pas se faire insulter quand on quitte les frontières du Québec est l’équivalent d’une reconnaissance constitutionnelle en bonne et due forme qui permettrait au Québec de récupérer les pouvoirs nécessaires à la pérennité collective. Les Québécois sont invités à s’effacer, à dédramatiser leur inachèvement collectif, et à se dire qu’ils sont finalement heureux dans un pays qui a refusé explicitement de les voir comme ils se voient, parce que le Canada, apparemment, ferait envie à travers la planète aujourd’hui.

Les Québécois n’ont plus vraiment le droit d’être nationalistes pour eux-mêmes mais ils sont invités à l’être pour les communautés amérindiennes, que la réécriture de l’histoire présente comme les seules nations véritablement fondatrices du Canada, la rectitude politique exerçant encore ici son empire. En tenant ce discours, le Canada officiel est ainsi parvenu à abolir la vieille thèse des deux peuples fondateurs en réclamant pour le pays une histoire millénaire qui vient transformer les peuples canadien-anglais et québécois en vagues migratoires parmi d’autres. Pire encore, un nationaliste québécois qui continuerait de plaider la cause de son peuple dans la fédération sera accusé d’insensibilité aux vraies victimes de l’histoire – on le soupçonnera peut-être même de racisme. Il serait peut-être judicieux de faire preuve d’un certain sens de la nuance. On peut parfaitement se montrer ouvert à la cause amérindienne (et les nationalistes québécois, en la matière, ont un dossier tout à fait honorable, comme en témoigne l'héritage de René Lévesque) sans tomber dans le piège de ceux qui veulent l’instrumentaliser pour amener les Québécois à renoncer à leurs dernières revendications collectives, comme s'ils devaient avoir honte de se soucier de leur desti.