Les trottoirs jonchés de débris à Montréal

La journée nationale du déménagement a laissé ses traces sur les trottoirs de Montréal.

Comme c’est le cas chaque année, les cols bleus de la Ville ont du pain sur la planche.

Meubles, matelas, boîtes, literie, vaisselle et déchets organiques; la rue D'Iberville dans l’arrondissement de Ville-Marie, où s’est rendue notre journaliste, ne fait pas exception.

«Les gens sont mal propres, ç’a l’air d’une «dump» ici ce matin», a commenté un résident du quartier, lundi.

«C’est effrayant, avant ça c’était les ruelles, les ruelles étaient pleines», a ajouté un autre.

Bon an mal an, entre 50 000 et 60 000 tonnes de déchets sont ramassées sur les trottoirs.

La Ville rappelle qu’il est possible de déposer les objets non désirés aux écocentres. Les résidents peuvent aussi appeler le service 311 pour s’informer si l’arrondissement offre une collecte spéciale.