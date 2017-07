Lumières « éternelles » imprimables en 3D

Il vient de France, ressemble à Tintin et imprime en 3D des lumières à vélo conçues pour durer « éternellement » ou au moins jusqu’à ce que Montréal fête son 500e anniversaire.

En fouinant sur la rue Sainte-Catherine Est à la recherche de choses étonnantes à partager dans le journal 24 heures l’an dernier, je suis tombé dans le Centre-Sud sur le Réacteur, une sorte de « galerie-loft » hébergeant des artistes, surtout, mais aussi un inventeur qui m’a montré ses lumières à vélo imprimables en 3D. Je lui ai reparlé ce printemps.

Ingénieur spécialisé en efficacité énergétique, Alexis Paszkier, 26 ans, a une sainte horreur de l’obsolescence programmée. Il se réveille la nuit pour détester cette manière de forcer le consommateur à réacheter en lui vendant des appareils faits pour se briser après quelques années. « En ce moment tu achètes des lumières à vélo hyperabordables, genre 2 $, et tu jettes quand ça n’allume plus », explique Alexis. Moi, j’offre un appareil à induction magnétique, donc sans pile, qui coûte beaucoup plus cher, 35 $ chacun, mais faits pour durer pratiquement toujours. »

En hiver ou sous l’eau

Les clignotants s’activent grâce à l’induction magnétique d’un aimant inséré dans un réflecteur fixé aux rayons de la roue. Pendant l’entrevue au café Rond-Point à Hochelaga, je remplis le lavabo du resto et je m’amuse à faire clignoter sa lumière sous l’eau. « Ça marche aussi en hiver par -20, je les ai fait tester par des amis dans les pires conditions », raconte le jeune inventeur.

L’impression en 3D demeure méconnue du grand public, mais c’est une technologie déjà éprouvée : « En Chine une gigantesque imprimante a coulé 10 maisons de béton en moins de 24 heures, alors mes petites lumières en polyéthylène sont un jeu d’enfant! »

Faites-le vous-même

Sa compagnie Créations ab3d offre ses produits en ligne, mais quiconque dispose d’une imprimante 3D peut s’essayer. « Appelle-moi et je vais te dire comment les fabriquer », dit M. Paszkier qui n’a aucune réticence à révéler ses secrets. « Je te donne le plan et le mode emploi, je t’envoie les bobines de cuivre et les ampoules D.E.L., etc. » Ses partenaires d’affaires n’aiment pas trop sa propension à aider les autres à se passer de ses services, mais M. Paszkier croit dans la vertu des « données ouvertes » : « De toute façon la Chine va finir par en fabriquer et je vais me faire copier », se dit-il, philosophe.

Il n’a vendu qu’une quinzaine de lumières à vélo pour l’instant. Son gros vendeur, c’est un « support à harmonica », également imprimé en 3D ; des boutiques et des musiciens du monde entier lui en achètent.