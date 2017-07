Retour gagnant pour Murray à Wimbledon

Le numéro un mondial et tenant du titre Andy Murray a signé un retour gagnant sur le gazon de Wimbledon en battant Alexander Bublik, 135e mondial, en trois sets 6-1, 6-4, 6-2 lundi.

Contrarié durant sa préparation par des douleurs à une hanche, l’Écossais de 30 ans avait perdu d’entrée son titre au Queen’s et a ensuite dû renoncer à deux exhibitions.

À Londres, sa ville d’adoption, il espère devenir le premier représentant britannique (tant chez les hommes que chez les femmes) à réussir le doublé depuis Fred Perry, lauréat en 1934, 1935, et 1936.

Vainqueur aussi en 2013, Murray joue gros puisqu’il n’est pas à l’abri de perdre son trône de roi de l’ATP. Rafael Nadal (N.2), Stan Wawrinka (N.3) et Novak Djokovic (N.4) sont à l’affût du moindre faux pas de l’Écossais nettement dominateur contre Bublik, qui effectuait à 20 ans ses grands débuts à Londres.

« Je me suis pas mal débrouillé pour ce premier match et je me sentais bien sur le court. Je me déplaçais bien et je me suis senti à l’aise », a expliqué Murray pas gêné par les deux interruptions pluvieuses, dont la plus longue a duré une demi-heure.

S’il a eu du mal à maîtriser le service de Bublik (15 aces), Murray a limité les fautes directes (10 contre 35) et n’a pas eu à puiser dans ses réserves.

Il affrontera le serveur-volleyeur allemand Dustin Brown (97e) pour une place au troisième tour. « Dustin aime beaucoup monter au filet. Il va falloir que j’ajuste les passing shots et les lobs », a souligné Murray.