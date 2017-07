Tout le monde en parle :</br>AIM Festival

Le festival de musique électronique AIM est de retour pour une troisième édition les 14, 15, 16 juillet prochain au Parc Carillon à St-André-d'Argenteuil dans les Laurentides (à moins d'une heure de Montréal). Comparé à un mini Tomorrowland par son site dans la nature et situé au bord de la rivière des Outaouais où l'on retrouve d'impressionnants monolithes érigés à l'emplacement de la bataille historique de Long Sault, AIM se positionne depuis 2015 comme un événement mettant de l'avant la crème de la musique électronique. Présentée sur quatre scènes, la programmation a quelque chose à offrir tant aux connaisseurs qu'à ceux qui souhaite s'initier au vaste spectre de la musique électronique : techno, house, deep house, trance et électronica.

AIM propose une cinquantaine d'artistes, DJs et groupes (live) choisis minutieusement par une équipe chevronnée. Mais l'expérience AIM, c'est bien plus que la musique. C'est aussi une scénographie originale, des installations artistiques, des ateliers, des foodtrucks et du camping sur place permettant une expérience immersive touchant à tous les sens. AIM a tout à offrir aux adeptes de musique électronique et à ceux qui veulent vivre une expérience humaine et musicale et une fin de semaine enrichissante et inoubliable. AIM offre 3 jours d'expériences à partir du vendredi 14 juillet de 15h à 1h, suivit de plus de 32 heures de musique en continues dès le samedi matin à 10h jusqu'au dimanche à 18h. AIM est unique en son genre et se distingue sur le circuit festivalier du Québec surtout grâce à sa programmation mettant en vedette de la musique électronique de premier plan.

La programmation 2017 propose: ÂME (live) HENRIK SCHWARZ (live), JOHN TALABOT, LEE FOSS, NASTIA, ANABEL ENGLUND, NIC FANCIULLI, PETER POWER, DENNIS FERRER, SIMON PATTERSON, MARK SIXMA, GUY J, GUY MANTZUR, SEAN TYAS, GAI BARONE et plusieurs autres dont une belle brochette d'artistes locaux et canadiens.

AIM offre des navettes durant le weekend entier à partir de métro Berri et Montmorency. Pour plus d'information consulter le site web www.aimexperience.com