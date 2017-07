Un des bars favoris des Montréalais fermera bientôt ses portes

C’est la fin d’une époque. Le Bleury - bar à vinyle fermera ses portes cet été après plus de cinq ans d’activités.

Le bar tant aimé des Montréalais aura connu de belles années, mais c’est désormais l’heure pour ses propriétaires de passer à une autre étape.

Pour bien terminer les choses, une soirée de clôture légendaire aura lieu le 29 juillet prochain.

«On pourrait écrire ici un grand roman disant que c’est la dernière soirée blablabla ...bref. On vous invite simplement à venir en grand nombre clôturer notre et votre histoire avec le Bleury le samedi 29 juillet prochain», peut-on lire sur l’événement Facebook.

Sortez vos plus beaux habits de paillettes et vos vieux Converse, car on promet un party épique pour souligner la triste fermeture de ce bar chouchou.

Bleury-Bar à vinyle

2109 rue de Bleury