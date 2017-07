Un manque d’effectif chez Bombardier provoque l’annulation de trains de banlieue

Bombardier a été incapable de bien planifier son début de mandat d’opérateur de trains de banlieue à Montréal forçant l’annulation de départs en raison d’employés en vacances ou qui manquaient de formation, malgré le fait que le contrat soit octroyé depuis sept mois.

Lundi, cinq départs de trains ont dû être annulés. Deux éléments seraient en cause selon Caroline-Julie Fortin, porte-parole du Réseau de transport métropolitain (RTM), anciennement l’AMT. « Un, il y a un bassin réduit d’employés certifiés en raison de la saison des vacances et deux, il y a encore des employés [de Bombardier] qui sont en cours de formation », explique-t-elle en précisant que le réseau était à court de deux employés pour opérer de manière optimale.

Le contrat, effectif depuis le 1er juillet, a été signé en novembre dernier par Bombardier Transport et l’Agence métropolitaine de transport (AMT). Alors que le Canadien Pacifique (CP) et le Canadien National (CN), qui opéraient les trains depuis 1996, se sont retirés de l’exploitation, Bombardier s’est vu octroyer un contrat de huit ans, d’une valeur de 331 M$, pour assurer la maintenance et l’exploitation des trains de banlieue.

En vue de ce nouveau contrat, Bombardier aurait procédé à une vague d’embauche. D’ailleurs, une offre d’emploi pour des chefs de train, publiée le 9 juin, était toujours affichée lundi sur le site Web Carrières de Bombardier. Aussi, une entente aurait été conclut avec le CN afin de faciliter la transition du service selon Stéphane Lacroix, directeur du service des relations publiques au syndicat des Teamsters, qui représente les opérateurs de train du CN. Malgré tout, deux employés sur les 106 nécessaires à la mise en service de toute la flotte du RTM, n’avaient pas été trouvés lundi matin.

Ce manque de coordination du nouveau fournisseur du RTM est qualifié de « surprenant » par François Pépin, président de Transport 2000 qui défend les intérêts des usagers du transport en commun. « [Bombardier] est supposé avoir de l’expérience [dans l’opération de trains], ils le font ailleurs », souligne-t-il étonné de la tournure des événements.

Bombardier Transport offre le service de maintenance et d’exploitation pour ses systèmes. L’entreprise exploite notamment les réseaux de Go Transit à Toronto et du West Coast Express à Vancouver.

Retour à la normale

En fin de journée lundi, le RTM affirmait que les deux employés manquants pour opérer l’ensemble de la flotte avaient été trouvés, sans être capable de préciser s’ils provenaient du CN ou de chez Bombardier, et que le service reprendrait entièrement mardi.

Le RTM n’a pas l’intention de passer sous silence cet incident et prévoit faire un suivi rigoureux avec son nouveau fournisseur. «On va mettre en place des plans d’action pour s’assurer que ça ne se reproduise pas», affirme Mme Fortin en ajoutant que des pénalités monétaires seront à prévoir pour Bombardier Transport.

Bombardier Transport n’a pas retourné les appels du 24 Heures.

Bombardier sous la loupe

Octobre 2016 : Annonce de licenciement de 7500 emplois chez Bombardier Transport d’ici 2018. En juin, la division européenne de l’entreprise écope avec les coupures de plusieurs centaines de postes en Suisse et en Belgique et près de 2200 en Allemagne.

Annonce de licenciement de 7500 emplois chez Bombardier Transport d’ici 2018. En juin, la division européenne de l’entreprise écope avec les coupures de plusieurs centaines de postes en Suisse et en Belgique et près de 2200 en Allemagne. Janvier 2017 : Retrait des trains de métro Azur, fabriqués par le consortium Alstom-Bombardier. L’usure prématurée d’une pièce d’un train Azur a paralysé le métro de Montréal pendant plus de 10 h le 15 janvier. À la suite de cet incident, la Société de transport de Montréal (STM) a retiré tous les trains pour les inspecter.

Retrait des trains de métro Azur, fabriqués par le consortium Alstom-Bombardier. L’usure prématurée d’une pièce d’un train Azur a paralysé le métro de Montréal pendant plus de 10 h le 15 janvier. À la suite de cet incident, la Société de transport de Montréal (STM) a retiré tous les trains pour les inspecter. Mars 2017 : Début de la saga entourant les salaires des hauts dirigeants de Bombardier. En mars, les médias dévoilaient que le salaire des dirigeants de Bombardier avait augmenté de 48 % en 2016 alors que l’entreprise avait reçu 1 milliard $ US de la part du gouvernement du Québec pour le développement de la CSeries. À la suite du scandale qu’a provoqué cette annonce, le conseil d’administration avait partiellement annulé et reporté cesdites hausses.

Début de la saga entourant les salaires des hauts dirigeants de Bombardier. En mars, les médias dévoilaient que le salaire des dirigeants de Bombardier avait augmenté de 48 % en 2016 alors que l’entreprise avait reçu 1 milliard $ US de la part du gouvernement du Québec pour le développement de la CSeries. À la suite du scandale qu’a provoqué cette annonce, le conseil d’administration avait partiellement annulé et reporté cesdites hausses. Juin 2017 : L’enquête de la CNESST dévoile que l’entretien d’un camion de Bombardier est parmi les causes d’un carambolage sur l’A-40. Le 9 août 2016, cinq véhicules sont entrés en collision alors qu’un camion-citerne de Bombardier s’est arrêté inopinément alors qu’il roulait, par la suite un incendie s’est déclenché dans l’un des véhicules causant la mort de son chauffeur.

