Un tout nouveau bar de dumplings pour les couche-tard ouvrira ses portes sur le plateau cet été

Coin Duluth et Saint-Laurent, le Bar Suzanne ouvrira bientôt ses portes aux gourmands et gourmandes qui rêvent de siroter un bon cocktail et de manger des dumplings comme s’il n’y avait pas de lendemain.

Situé dans l’ancien local du bar Perfecto, le bar Suzanne promet à sa future clientèle un bedon bien rempli, mais surtout une ambiance électrisante 7 jours sur 7 entre 16h et 3h.

Avec ses 12 lignes de bières en fût, sa liste de cocktails funky et son menu copieux, ce bar gourmand à tout pour attirer les curieux. En plus, la cuisine fermera à 2h du matin. Voilà une bonne nouvelle pour ceux qui travaillent dans la restauration!

Pour le moment aucune date d’ouverture n’a encore été confirmée par les propriétaires qui semblent être en pleins travaux si l’on se fie à ces photos partagées sur le compte Facebook de l’établissement.

À suivre!

Bar Suzanne

20 rue Duluth Est