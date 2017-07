13 voitures inspirées par des noms de ville

Contrairement à certains constructeurs comme Mercedes-Benz, BMW, Audi et Lexus qui combinent des chiffres et des lettres pour identifier leurs véhicules, d’autres sont plus originaux et optent pour des noms de ville.

AMC Matador Barcelona AMC

Deuxième ville la plus populeuse d’Espagne, Barcelone est aussi le nom donné à une des versions les plus cossues de l’AMC Matador.

Chevrolet Monte Carlo Chevrolet

Monte-Carlo n’est pas réellement une ville, mais plutôt un quartier de Monaco. Ce coupé de luxe a été produit par Chevrolet de 1970 à 2007 avec une pause entre 1988 et 1995.

Kia Rio Kia

Hôte des Jeux olympiques d’été en 2016, Rio est aussi le nom de la Kia sous-compacte.

Kaiser Manhattan Kaiser

Vendues au compte-gouttes comparativement aux voitures des trois géants américains, les voitures de la marque Kaiser sont aujourd’hui rarissimes. Celle-ci porte le même nom que l’un des arrondissements de la ville de New York.

Alfa Romeo Montréal Alfa Romeo

Lors de l’Expo 67 s’étant déroulée à Montréal, Alfa Romeo a dévoilé le concept d’un nouveau coupé. Symboliquement, le manufacturier italien a utilisé le nom de la ville qui l’a accueilli pour baptiser sa nouvelle voiture.

Hyundai Tucson Hyundai

Sur le marché depuis 2004, Hyundai s’est inspiré d’une ville de l’Arizona pour baptiser son Tucson.

Pontiac Bonneville Pontiac

Avouez qu’il aurait été ironique que Bonneville ne se retrouve pas dans ce palmarès ! Située en Haute-Savoie en France, Bonneville est aussi une automobile qui s’est retrouvée dans le catalogue canadien de Pontiac entre 1982 et 2005.

Toyota Tacoma Toyota

Seul pick-up du palmarès, Tacoma est également une ville de l’État de Washington.

Chrysler Windsor Chrysler

Depuis les années ’20, la ville de Windsor joue un rôle important pour Chrysler en abritant une de ses usines d’assemblage.

Chevrolet Malibu Chevrolet

Ville de rêve en Californie, la Malibu est aussi une vieille de la vieille chez Chevrolet puisqu’elle a fait son apparition sur le marché en 1964.

Genesis New York Genesis

Si vous n’avez jamais vu cette voiture sur la route, soyez rassuré, c’est parce qu’elle est encore un concept. Elle a été dévoilée en 2016, vous l’aurez deviné, au Salon International de l’Auto de New York.

Ford Torino Ford

Torino, ou Turin, est connue pour être la ville d’accueil du siège social du constructeur Fiat en plus d’être le nom d’un modèle produit par Ford entre 1968 et 1976.

Hyundai Santa Fe Hyundai

Au moment de baptiser son VUS conçu pour l’Amérique, Hyundai a visé juste en choisissant le nom d’une ville du Nouveau-Mexique.