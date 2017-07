SÉGUIN (née Ricard), Claudine



À Verdun, le 29 juin 2017, à l'âge de 60 ans, est décédée Madame Claudine Ricard, épouse de Monsieur Yvon Séguin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Luc (Josiane), Mathieu et Pierre-Marc (Stéphanie), ses petits-enfants bien-aimés Élliot, Léo et Charlie, ses soeurs Claire (Benoit) et Linda (Claude), ses frères Jean-Pierre (Lucille), Richard (Diane) et Jacques, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 6 juillet 2017 de 14h à 20h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 20h en la chapelle du complexe.