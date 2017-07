DESILETS, Marc



C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Marc Desilets, le mercredi 28 juin 2017, bien entouré de sa famille.Il laisse dans le deuil ses deux filles Valérie et Stéphanie, ses parents Antoine et Jeanine, ses frères Alain, Denis, Guy, Luc et sa soeur Diane, de nombreux neveux, nièces et amis.Conformément à ses volontés, il n’y aura ni exposition ni funérailles. La famille vous accueillera pour un hommage à sa mémoire, le vendredi 7 juillet de 14h à 19h au complexe:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.