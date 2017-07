DE LAGRAVE, Léon



À Montréal, le 29 juin 2017, est décédé M. Léon De Lagrave, époux de Mme Claudette Filteau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Michelle (Robert), François, ses petits-enfants Charles-Antoine, Laurent, Elisabeth et Vincent, ainsi que sa soeur Ginette et ses frères Louis, Gaston et Jean-Paul, de même que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe:le jeudi 6 juillet de 13h à 17h. Une liturgie de la Parole sera célébrée à 16h30 au même endroit.Au lieu de fleurs, des dons à la paroisse St-Jean-Vianney dont il était fier marguillier seraient appréciés.