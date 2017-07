LEBOEUF, Jacques



Paisiblement, le 24 juin 2017, à l'âge de 77 ans, est décédé Jacques Leboeuf, époux de Suzanne Normand.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Gisèle) et Chantal (Mario), ses petits-enfants Alexandra, Mathieu, Marianne, Jonathan et Sébastien, sa soeur Ginette (Fernand), ses belles-soeurs, sa tante Andrée (Marcel), cousins et cousines, neveux, nièces et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le vendredi 7 juillet 2017 de 13h30 à 19h, une cérémonie sera célébrée ce même jour à 19h en la chapelle du complexe.La famille suggère des dons en sa mémoire à la Fondation de l'Hôpital Marie-Clarac.