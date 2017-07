LEGAULT, Jean Marc



De Sainte-Thérèse, le 25 juin 2017, à l’âge de 78 ans, est décédé M. Jean Marc Legault, fils de feu Armandine Gauthier et feu Arsidas Legault.Il laisse dans le deuil son frère, Roger (Jeanne), feu Claude (Nicole), ses soeurs Odette et Louisette (Jean-Guy) ainsi que ses nièces, neveu et nombreux ami(e)s.Les funérailles auront lieu le vendredi 7 juillet à 11h, en l’église Sainte-Thérèse D’Avila, 10 rue de l’Église, Sainte-Thérèse. La famille y recevra les condoléances à partir de 10h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur serait appréciés.