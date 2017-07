ETHIER, Alban



Guy Ethier, son fils et Geneviève Cléda, sa belle-fille vous font part du décès d'Alban Ethier, époux de feu Carmen Lussier, né le 9 août 1926 à Saint-Michel-des-Saints, décédé chez lui le 25 juin 2017.Il laisse dans le deuil ses soeurs Thésèse, Nicole et Carmen, feu Jean et feu Yolande Ethier ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera le mercredi 5 juillet 2017 de 19h à 22h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le jeudi 6 juillet 2017 à 10h en l'église St-Donat.